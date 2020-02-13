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      Розслідування справ Майдану: яка ситуація між прокурорами та слідчими ДБР

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      Між слідчими ДБР у справах Майдану і прокурорами є повне взаєморозуміння, – Донський / Getty Images

      Державне бюро розслідувань вже прийняло від Офісу генпрокурора 47 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках. Також формували групи слідчих.

      Між слідчими ДБР у справах Майдану і прокурорами є повне взаєморозумінн, про це заявив прокурор Олексій Донський під час брифінгу, пише "Уніан".

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      "Проблем по комунікації, взаємодії зі слідчими, з керівником слідчого підрозділу, не виникає. Йде робота, і ми розраховуємо на таку саму співпрацю у подальшому", – сказав Донський.

      Водночас слідчий ДБР Олександр Чорноблавський повідомив, що слідчі окремого підрозділу бюро з розслідування справ Майдану працюють у будівлі Офісу генпрокурора, там, де і процесуальні керівники.

      Триває злагоджена робота. Ми вже прийняли до провадження 47 кримінальних проваджень. Сформовано групи слідчих. Слідчі забезпечені усім необхідним, навіть видано нові сейфи для зберігання матеріалів кримінальних проваджень,
      – повідомив він.

      Окрім того, ще один слідчий ДБР Артем Яблонський зауважив, що колишній адвокат президента-втікача Віктора Януковича, а нині перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков жодним чином не втручається у роботу слідчих, які розслідують майданівські справи.

      "Жодних фактів впливу, незаконних дій з боку керівництва ДБР чи будь-кого іншого немає. Якщо ж такий факт виникне, то Олексій Донський першим про це дізнається від нас, і повідомить про це громадськість", – наголосив Яблонський.

      Зміна прокурорів у справах Майдану

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      Справи Майдану і ДБР: що треба знати?На посади в Державне бюро розслідувань погодили 32 кандидатів слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури. Вони усі увійдуть до спеціального слідчого підрозділу у справах Майдану.

      В листопаді в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Керівником призначили Олександра Буряка, який обіймає посаду заступника директора бюро.

      Раніше Буряка згадували журналісти у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Офіс генпрокурора Революція Гідності Державне бюро розслідувань Новини політики Новини України
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