Рябошапка прокоментував повернення обміняних ексберкутівців до Києва

Двоє ексберкутівців, яких 29 грудня в рамках обміну відправили до ОРДЛО, повернулися до Києва. Генпрокурор Рябошапка каже, що вони залишаються підсудними у справі про розстріли на Майдані й повинні взяти участь у судовому засіданні 17 березня.

Двоє колишніх членів підрозділу спеціального призначення "Беркут" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва 8 лютого. Їх підозрюють у причетності до злочинів проти Майдану і їхній статус у справі не змінився.

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Про генеральний прокурор України Руслан Рябошапка говорив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV увечері 10 лютого.

Справа зараз на стадії судового розгляду. Відповідно, ті люди, яких обміняли і які повернулися, як були підсудними, так ними й залишаються. Процесуальний статус у них не змінився,

– наголосив генпрокурор.

Наступне судове засідання у справі відбудеться у Святошинському районному суді Києва 17 березня. Тамтура і Маринченко повинні взяти у ньому участь.

Якщо вони з'являться до суду – не буде підстав для зміни їм запобіжних заходів. Якщо не з'являться – ми реагуватимемо інакше,

– зазначив Рябошапка.

Обмін та повернення ексберкутівців: що слід знати

28 грудня 2019 року суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Зроблено це було для того, щоб чоловіків могли обміняти наступного дня.

Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін до Києва не повернулися. Утім, щодо них чинний запобіжний захід – особисте зобов'язання. Іншими словами, вони повинні з'явитися до суду на вимогу ГПУ чи, власне, суду.

Згодом у ГПУ пояснили, що підозрюваних у справі про розстріли на Майдані відпустили, бо така була вимога іншої сторони обміну, але саму справу не закривають: слідство у ній триває, а винних можуть засудити й заочно.

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