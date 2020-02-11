Рябошапка прокоментував повернення обміняних ексберкутівців до Києва
Двоє ексберкутівців, яких 29 грудня в рамках обміну відправили до ОРДЛО, повернулися до Києва. Генпрокурор Рябошапка каже, що вони залишаються підсудними у справі про розстріли на Майдані й повинні взяти участь у судовому засіданні 17 березня.
Двоє колишніх членів підрозділу спеціального призначення "Беркут" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва 8 лютого. Їх підозрюють у причетності до злочинів проти Майдану і їхній статус у справі не змінився.
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Про генеральний прокурор України Руслан Рябошапка говорив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV увечері 10 лютого.
Справа зараз на стадії судового розгляду. Відповідно, ті люди, яких обміняли і які повернулися, як були підсудними, так ними й залишаються. Процесуальний статус у них не змінився,
– наголосив генпрокурор.
Наступне судове засідання у справі відбудеться у Святошинському районному суді Києва 17 березня. Тамтура і Маринченко повинні взяти у ньому участь.
Якщо вони з'являться до суду – не буде підстав для зміни їм запобіжних заходів. Якщо не з'являться – ми реагуватимемо інакше,
– зазначив Рябошапка.
Обмін та повернення ексберкутівців: що слід знати
- 28 грудня 2019 року суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Зроблено це було для того, щоб чоловіків могли обміняти наступного дня.
- Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін до Києва не повернулися. Утім, щодо них чинний запобіжний захід – особисте зобов'язання. Іншими словами, вони повинні з'явитися до суду на вимогу ГПУ чи, власне, суду.
- Згодом у ГПУ пояснили, що підозрюваних у справі про розстріли на Майдані відпустили, бо така була вимога іншої сторони обміну, але саму справу не закривають: слідство у ній триває, а винних можуть засудити й заочно.
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