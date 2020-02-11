Рябошапка прокомментировал возвращение обмененных экс-беркутовцев в Киев

Двое экс-беркутовцев, которых 29 декабря в рамках обмена отправили в ОРДЛО, вернулись в Киев. Генпрокурор Рябошапка говорит, что они остаются подсудимыми в деле о расстрелах на Майдане и должны принять участие в судебном заседании 17 марта.

Двое бывших членов подразделения специального назначения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев 8 февраля. Их подозревают в причастности к преступлениям против Майдана и их статус в деле не изменился.

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Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка говорил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV вечером 10 февраля.

Дело сейчас на стадии судебного разбирательства. Соответственно, те люди, которых обменяли, и котрые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. Процессуальный статус у них не изменился,

– подчеркнул генпрокурор.

Следующее судебное заседание по делу состоится в Святошинском районном суде Киева 17 марта. Тамтура и Маринченко должны принять в нем участие.

Если они явятся в суд – не будет оснований для изменения им меры пресечения. Если не появятся – мы будем реагировать иначе,

– отметил Рябошапка.

Обмен и возврат экс-беркутовцев: что следует знать

28 декабря 2019 суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Сделано это было для того, чтобы мужчин могли обменять на следующий день.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин в Киев не вернулись. Впрочем, по ним действует мера пресечения – личное обязательство. Иными словами, они должны явиться в суд по требованию ГПУ или, собственно, суда.

Впоследствии в ГПУ объяснили, что подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане отпустили, потому что таково было требование другой стороны обмена, но само дело не закрывают: следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.