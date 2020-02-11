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      Рябошапка прокомментировал возвращение обмененных экс-беркутовцев в Киев

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      Руслан Рябошапка, руководитель Офиса генпрокурора / Коллаж 24 канала

      Двое экс-беркутовцев, которых 29 декабря в рамках обмена отправили в ОРДЛО, вернулись в Киев. Генпрокурор Рябошапка говорит, что они остаются подсудимыми в деле о расстрелах на Майдане и должны принять участие в судебном заседании 17 марта.

      Двое бывших членов подразделения специального назначения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев 8 февраля. Их подозревают в причастности к преступлениям против Майдана и их статус в деле не изменился. 

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      Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка говорил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV вечером 10 февраля. 

      Дело сейчас на стадии судебного разбирательства. Соответственно, те люди, которых обменяли, и котрые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. Процессуальный статус у них не изменился,
      – подчеркнул генпрокурор. 

      Следующее судебное заседание по делу состоится в Святошинском районном суде Киева 17 марта. Тамтура и Маринченко должны принять в нем участие. 

      Если они явятся в суд – не будет оснований для изменения им меры пресечения. Если не появятся – мы будем реагировать иначе,
      – отметил Рябошапка.

      Обмен и возврат экс-беркутовцев: что следует знать

      • 28 декабря 2019 суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Сделано это было для того, чтобы мужчин могли обменять на следующий день. 
      • Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин в Киев не вернулись. Впрочем, по ним действует мера пресечения – личное обязательство. Иными словами, они должны явиться в суд по требованию ГПУ или, собственно, суда.
      • Впоследствии в ГПУ объяснили, что подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане отпустили, потому что таково было требование другой стороны обмена, но само дело не закрывают: следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

      Все новости об обмене удерживаемыми лицами с Россией – читайте в материалах 24 канала. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Революция достоинства Беркут Офис генпрокурора Руслан Рябошапка
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