Расследование дел Майдана: какая ситуация между прокурорами и следователями ГБР

Государственное бюро расследований уже приняло от Офиса генпрокурора 47 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах. Также формировали группы следователей.

Между следователями ГБР по делам Майдана и прокурорами есть полное взаимопонимание, об этом заявил прокурор Алексей Донский во время брифинга, пишет "УНИАН".

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"Проблем по коммуникации, взаимодействию со следователями, с руководителем следственного подразделения, не возникает. Идет работа, и мы рассчитываем на такое же сотрудничество в дальнейшем", – сказал Донский.

В то же время следователь ГБР Александр Чорноблавский сообщил, что следователи отдельного подразделения бюро по расследованию дел Майдана работают в здании Офиса генпрокурора, там, где и процессуальные руководители.

Продолжается слаженная работа. Мы уже приняли в работу 47 уголовных производств. Сформированы группы следователей. Следователи обеспечены всем необходимым, даже выданы новые сейфы для хранения материалов уголовных производств,

– сообщил он.

Кроме того, еще один следователь ГБР Артем Яблонский отметил, что бывший адвокат беглого президента Виктора Януковича, а ныне первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков никоим образом не вмешивается в работу следователей, расследующих майдановские дела.

"Никаких фактов влияния, незаконных действий со стороны руководства ГБР или любого другого нет. Если же такой факт возникнет, то Алексей Донский первым об этом узнает нас и сообщит об этом общественности", – подчеркнул Яблонский.

Смена прокуроров по делам Майдана

Генпрокурор Руслан Рябошапка конце января вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

В декабре 2019-го Рябошапка заменил Донского, Земского и Симонова на другую группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве.

После этого Родственники погибших Небесной Сотни обратились в ГПУ. Они требуют вернуть предыдущих прокуроров, занимавшихся делом о преступлениях против Майдана 2013 – 2014 годов.

Уже 14 января суд удовлетворил отвод этой новой группы прокуроров. Однако они успели помочь освобождению пятерых обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев для их участия в обмене удерживаемыми с оккупированными территориями.

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Дела Майдана и ГБР: что нужно знать?На должности в Государственное бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.



В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Руководителем назначили Александра Буряка, который занимает должность заместителя директора бюро.



Ранее Буряка упоминали журналисты в расследовании дела "пленок Вовка". В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.