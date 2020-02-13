Заступник голови ДБР Бабіков таки захищав Януковича, є докази, – Слідство.Інфо
Перший заступник очільниці Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков (на цій посаді він з кінця січня) раніше представляв у судах інтереси президента-втікача Віктора Януковича. Журналісти-розслідувачі запевняють, що мають докази.
Журналісти "Слідство.Інфо" пишуть, що отримали докази активної участі Олександра Бабікова у захисті Віктора Януковича: документи та аудіозаписи судових засідань.
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Що довідалися журналісти-розслідувачі:
- У записах зафіксовано, як чинний заступник голови ДБР Бабіков активно захищає Януковича. Зокрема, втечу того з країни виправдовує тим, що життю Януковича загрожує небезпека, ба більше – на нього скоїли напад.
- За даними відкритого реєстру судових рішень, Бабіков регулярно брав участь у засіданнях щодо Януковича. Представляв його щонайменше у двох справах – щодо перевищення влади під час подій Революції Гідності та у справі замаху на життя, який начебто відбувся на початку 2014 року.
- Доказів замаху немає, однак це не завадило Бабікову дорікати ГПУ відсутністю результатів слідства. Ба, бачте, саме через це Янукович вимушений залишатися в Росії та не з’являтися на судові засідання.
Зауважимо, раніше Бабіков, уже після його призначення у ДБР, заявляв, що ніколи "не представляв права й інтереси Януковича, тим паче у справах Майдану".
Утім, дійсно, безпосередніх угод між Януковичем та Бабіковим не підписували. Договір з Януковичем підписували інші члени адвокатського об'єднання "Авер-Лекс". А вже фірма видавала ордери своїм адвокатам у процесах.
Зауважимо, позицій прокуратури та самого Бабікова з приводу матеріалу "Слідство.Інфо" наразі немає, хоча журналісти зверталися із проханням надати відповідні коментарі.
Нагадаємо, Бабіков став заступником директорки ДБР Венедіктової наприкінці січня 2020