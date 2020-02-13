Заступник голови ДБР Бабіков таки захищав Януковича, є докази, – Слідство.Інфо

Перший заступник очільниці Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков (на цій посаді він з кінця січня) раніше представляв у судах інтереси президента-втікача Віктора Януковича. Журналісти-розслідувачі запевняють, що мають докази.

Журналісти "Слідство.Інфо" пишуть, що отримали докази активної участі Олександра Бабікова у захисті Віктора Януковича: документи та аудіозаписи судових засідань.

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Що довідалися журналісти-розслідувачі:

У записах зафіксовано, як чинний заступник голови ДБР Бабіков активно захищає Януковича. Зокрема, втечу того з країни виправдовує тим, що життю Януковича загрожує небезпека, ба більше – на нього скоїли напад.

За даними відкритого реєстру судових рішень, Бабіков регулярно брав участь у засіданнях щодо Януковича. Представляв його щонайменше у двох справах – щодо перевищення влади під час подій Революції Гідності та у справі замаху на життя, який начебто відбувся на початку 2014 року.

Доказів замаху немає, однак це не завадило Бабікову дорікати ГПУ відсутністю результатів слідства. Ба, бачте, саме через це Янукович вимушений залишатися в Росії та не з’являтися на судові засідання.

Зауважимо, раніше Бабіков, уже після його призначення у ДБР, заявляв, що ніколи "не представляв права й інтереси Януковича, тим паче у справах Майдану".



Утім, дійсно, безпосередніх угод між Януковичем та Бабіковим не підписували. Договір з Януковичем підписували інші члени адвокатського об'єднання "Авер-Лекс". А вже фірма видавала ордери своїм адвокатам у процесах.

Зауважимо, позицій прокуратури та самого Бабікова з приводу матеріалу "Слідство.Інфо" наразі немає, хоча журналісти зверталися із проханням надати відповідні коментарі.

Нагадаємо, Бабіков став заступником директорки ДБР Венедіктової наприкінці січня 2020