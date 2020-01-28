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      Новий заступник глави ДБР Соколов пов'язаний з Венедіктовою через бізнес дружини – Bihus.Info

      117 Читать новость на русском
      Ірина Венедіктова / 24 канал

      Новий заступник голови Держбюро розслідувань Олександр Соколов пов'язаний з в. о. директора бюро Іриною Венедіктовою через бізнес своєї дружини. Соколов з 2014 року працював в СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова.

      Олександр Соколов з 2018 року пов'язаний з Венедіктовою через свою дружину Ганну. Зокрема, у декларації за 2018 вона задекларувала 125 тисяч гривень доходу від юридичної фірми ТОВ "Перегрін Кепітал Груп". Засновницею цієї фірми є свекруха Венедіктової – Наталія Колесник. Про це мовиться у розслідуванні Bihus.Info.

      Знайте більше: Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР

      Водночас, сама в. о. голови ДБР пов'язана із юридичною фірмою "Перегрін". Вона була її радницею в той період, коли Ганна Соколова отримувала ці доходи. Крім того, Венедіктова неодноразово брала участь у заходах цієї компанії. Також, очільниця ДБР володіє двома торговими знаками, у яких фігурує слово "Перегрін".

      Відзначимо, що конкурс на посади заступників Директора ДБР, який відбувся у січні 2020 року, критикували через непрозорість. Існували припущення, що його переможці нібито були визначені наперед. Однак, Ірина Венедіктова відкидає ці підозри, називаючи їх "маніпуляціями ЗМІ". Вона запевнила у професійності своїх заступників.

      Дивіться відео розслідування журналістів про призначення заступника глави ДБР Соколова:

      Водночас, конкурс на посаду першого заступника Директора ДБР виграв скандальний Олександр Бабіков – колишній адвокат Віктора Януковича.

      Як ексадвокат Януковича отримав посаду в ДБР?20 січня з'явилася інформація про те, що Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Раніше він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси президента Віктора Януковича.

      Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти учасників Революції Гідності.

      Водночас виконувачка обов'язків керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде. Оскільки підрозділ у справах Майдану підпорядковано винятково директору ДБР.

      Цікаво: Резонансні кадрові призначення в ДБР: що відомо про найскандальніший орган правопорядку

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Ірина Венедіктова Олександр Бабіков Розслідування
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