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      Новый заместитель главы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены – Bihus.Info

      57 Читати новину українською
      Ирина Венедиктова

      Новый заместитель главы Госбюро расследований Александр Соколов связан с и.о. директора бюро Ириной Венедиктовой через бизнес своей жены. Соколов с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова.

      Александр Соколов с 2018 года связан с Венедиктовой через свою жену Анну. В частности, в декларации за 2018 год она задекларировала 125 тысяч гривен дохода от юридической фирмы ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Основательницей этой фирмы является свекровь Венедиктовой – Наталья Колесник. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

      Знайте больше: Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР

      В то же время, сама и.о. главы ГБР связана с юридической фирмой "Перегрин". Она была ее советником в тот период, когда Анна Соколова получала эти доходы. Кроме того, Венедиктова неоднократно участвовала в мероприятиях этой компании. Также, глава ГБР обладает двумя торговыми знаками, в которых фигурирует слово "Перегрин". 

      Отметим, что конкурс на должности заместителей директора ГБР, который состоялся в январе 2020 года, критиковали за непрозрачность. Существовали предположения, что его победители якобы были определены заранее. Однако, Ирина Венедиктова отвергает эти подозрения, называя их "манипуляциями СМИ". Она заверила в профессионализме своих заместителей.

      Смотрите видео расследования журналистов о назначении заместителя главы ГБР Соколова:

      В то же время, конкурс на должность первого заместителя директора ГБР выиграл скандальный Александр Бабиков – бывший адвокат Виктора Януковича.

      Как экс-адвокат Януковича получил должность в ГБР?20 января появилась информация о том, что Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Ранее он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы президента Виктора Януковича.

      О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать из-за конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против участников Революции Достоинства.

      В то же время исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет. Поскольку подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР.

      Интересно: Резонансные кадровые назначения в ГБР: что известно о самом скандальном органе правопорядка

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Александр Бабиков Ирина Венедиктова Расследования
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