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      Заместитель главы ГБР Бабиков таки защищал Януковича, есть доказательства, – Слидство.Инфо

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      Бабиков таки защищал Януковича / Коллаж 24 канала

      Первый заместитель руководительницы Государственного бюро расследований Александр Бабиков (на этой должности он с января) ранее представлял в судах интересы президента-беглеца Виктора Януковича. Журналисты-расследователи уверяют, что у них есть доказательства.

      Журналисты "Слидство.Инфо" пишут, что получили доказательства активного участия Александра Бабикова в защите Виктора Януковича: документы и аудиозаписи судебных заседаний

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      Что узнали журналисты-расследователи: 

      • В записях зафиксировано, как действующий заместитель председателя ГБР Бабиков активно защищает Януковича. В частности, побег того из страны оправдывает тем, что жизни Януковича угрожает опасность, более того – на него совершили покушение. 
      • По данным открытого реестра судебных решений, Бабиков регулярно участвовал в заседаниях касаемо Януковича. Представлял его как минимум по двум делам – о превышении власти во время событий Революции Достоинства и по делу покушения на жизнь, которое якобы произошло в начале 2014 года.
      • Доказательств покушения нет, однако это не помешало Бабикову упрекать ГПУ отсутствием результатов следствия. Мол, видите ли, именно поэтому Янукович вынужден оставаться в России и не являться на судебные заседания.

      Отметим, ранее Бабиков, уже после его назначения в ГБР, заявлял, что никогда "не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана". 

      Впрочем, действительно, непосредственных соглашений между Януковичем и Бабиковым не подписывали. Договор с Януковичем подписывали другие члены адвокатского объединения "Авери-Лекс". А уже фирма выдавала ордера своим адвокатам в процессах.

      Заметим, позиций прокуратуры и самого Бабикова по поводу материала "Слидство.Инфо" пока нет, хотя журналисты обращались с просьбой предоставить соответствующие комментарии. 

      Напомним, Бабиков стал заместителем директора ГБР Венедиктовой в конце января 2020

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Государственное бюро расследований Виктор Янукович Александр Бабиков Новости Украины
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