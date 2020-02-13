Заместитель главы ГБР Бабиков таки защищал Януковича, есть доказательства, – Слидство.Инфо

Первый заместитель руководительницы Государственного бюро расследований Александр Бабиков (на этой должности он с января) ранее представлял в судах интересы президента-беглеца Виктора Януковича. Журналисты-расследователи уверяют, что у них есть доказательства.

Журналисты " Слидство.Инфо " пишут, что получили доказательства активного участия Александра Бабикова в защите Виктора Януковича: документы и аудиозаписи судебных заседаний .

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Что узнали журналисты-расследователи:

В записях зафиксировано, как действующий заместитель председателя ГБР Бабиков активно защищает Януковича . В частности, побег того из страны оправдывает тем, что жизни Януковича угрожает опасность, более того – на него совершили покушение.

По данным открытого реестра судебных решений , Бабиков регулярно участвовал в заседаниях касаемо Януковича. Представлял его как минимум по двум делам – о превышении власти во время событий Революции Достоинства и по делу покушения на жизнь, которое якобы произошло в начале 2014 года.

Доказательств покушения нет, однако это не помешало Бабикову упрекать ГПУ отсутствием результатов следствия. Мол, видите ли, именно поэтому Янукович вынужден оставаться в России и не являться на судебные заседания.

Отметим, ранее Бабиков, уже после его назначения в ГБР, заявлял, что никогда "не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана".



Впрочем, действительно, непосредственных соглашений между Януковичем и Бабиковым не подписывали . Договор с Януковичем подписывали другие члены адвокатского объединения "Авери-Лекс". А уже фирма выдавала ордера своим адвокатам в процессах.

Заметим, позиций прокуратуры и самого Бабикова по поводу материала "Слидство.Инфо" пока нет, хотя журналисты обращались с просьбой предоставить соответствующие комментарии.