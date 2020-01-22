Адвокат Януковича в ДБР не займатиметься справами Майдану

Ексадвокат Януковича, заступник директора ДБР Олександр Бабіков не матиме стосунку до справ Майдану на своїй посаді в бюро. Тож жодного конфлікту інтересів через роботу на Бабікова на Януковича не буде.

"Щодо кадрових призначень, не можу коментувати – не наша компетенція. Але під час наради, яка відбулася, в тому числі зі слідчими у справах Майдану, т. в. о. директора ДБР повідомила, що виключно їй підпорядковується відділ, який розслідує ці справи (Майдану)", – сказав на пресконференції слідчий ДБР Артем Яблонський.

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У нас є начальник відділу Олександр Буряк і в.о. директора ДБР. Більше керівників у цих справах (Майдану) немає. Є лише процесуальні керівники під керівництвом Олексія Ілліча (Донського). Жодного конфлікту інтересів у цьому випадку не може виникнути,

– запевнив слідчий ДБР.

Чим саме займеться Бабіков у ДБР

Бабікову доручено контроль за станом досудового розслідування справ у ДБР, окрім справ Майдану. За словами Яблонського, відповідний наказ т. в. о. директора ДБР Ірина Венедіктова вже підписала та оголосила.

Водночас прокурор Офісу генпрокурора Олексій Донський, який займається справами Майдану ще від створення Управління спецрозслідувань, висловив сумнів, що Бабіков не має конфлікту інтересів і що не матиме доступу до справ Майдану.

Я чув лише запевнення, що він (Бабіков) не матиме стосунку до цих справ. Знаю, що на час відсутності генпрокурора з тих чи інших причин його обов’язки виконує перший заступник. Яким чином організують в ДБР, щоб Бабіков не мав стосунку до цих справ, я не знаю,

– сказав Донський.

У нього також склалося враження, що Бабіков є відданим інтересам свого клієнта – Януковича.

"У судових засіданнях я кілька разів перетинався з Бабіковим, коли він захищав Януковича, і мені здалося, що він був дуже відданий інтересам захисту цієї людини", – зауважив Донський.

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Як ексадвокат Януковича потрапив у ДБР

20 січня Олександра Бабікова призначили першим заступником директора ДБР. Раніше Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.

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Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану. У свою чергу в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.