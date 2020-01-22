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      У День соборності України Сенцов дорікнув владі за адвоката Януковича

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      У День соборності України олег Сенцов згадав про Сергія Нігояна / Getty Images

      У День соборності України 22 січня колишній політв’язень Олег Сенцов нагадав про першого загиблого на Майдані – Сергія Нігояна – та дорікнув владі за призначення на посаду заступника директора ДБР ексадвоката Віктора Януковича – Олександра Бабікова.

      "Сьогодні День соборності України, свято об’єднання нашої держави. Сьогодні день, коли на Майдані загинула перша людина з Небесної Сотні. Для мене це однаково важливі речі. Тому що об’єднувались українці заради одного – свободи. Тому що Сергій Нігоян загинув за те саме. Тому що ми робили революцію та воювали з ворогом саме за це", – написав Сенцов у своєму фейсбуці.

      До теми: День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі

      А зараз влада вітає головного супротивника України зі святами та призначає керувати справою розстрілу мітингувальників адвоката Януковича. Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв. Тим, хто готовий об’єднуватися навколо головного – свободи, а не лише чистих тротуарів,
      – додав звільнений з полону режисер.

      Що відомо про День соборності України? У 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Тоді українські землі знову об’єдналися в одній національній державі.

      Дивіться відео про День Собороності України:

      Як ексадвокат Януковича потрапив у ДБР

      20 січня з’явилася інформація про те, що Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Раніше Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.

      Важливо: Ексадвокат Януковича Бабіков знав, що стане заступником голови ДБР ще до оголошення конкурсу

      Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану. У свою чергу в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.

      Що відомо про загибель на Майдані Сергія Нігояна

      Юний активіст Революцій Гідності Сергій Нігоян – українець з Дніпропетровщини вірменського походження – загинув 22 січня 2014 року від поранення свинцевою картеччю. Це сталося під час подій біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського в Києві. Сергій загинув рано-вранці, коли ще тривало перемир'я між мітингувальниками та "Беркутом". Він був першим загиблим на Майдані.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики День соборності Історія Революція Гідності Олег Сенцов Віктор Янукович Державне бюро розслідувань Небесна Сотня
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