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      В День соборности Украины Сенцов упрекнул власть за адвоката Януковича

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      В День соборности Украины Олег Сенцов вспомнил о Сергее Нигояне / Getty Images

      В День соборности Украины 22 января бывший политзаключенный Олег Сенцов напомнил о первом погибшем на Майдане – Сергее Нигояне – и упрекнул власть за назначение на должность заместителя директора ГБР экс-адвоката Виктора Януковича – Александра Бабикова.

      "Сегодня День соборности Украины, праздник объединения нашего государства. Сегодня день, когда на Майдане погиб первый человек из Небесной Сотни. Для меня это одинаково важные вещи. Потому что объединялись украинцы ради одного – свободы. Потому что Сергей Нигоян погиб за то же самое. Потому что мы делали революцию и воевали с врагом именно за это", – написал Сенцов в своем фейсбуке.

      К теме: День соборности: как украинские земли объединились в одно государство

      А сейчас власть поздравляет главного противника Украины с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного – свободы, а не только чистых тротуаров,
       добавил освобожден из плена режиссер.

      Что известно о Дне соборности Украины?В 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Тогда украинские земли снова объединились в одно национальное государство.

      Смотрите видео о Дне Собороности Украины:

      Как экс-адвокат Януковича попал в ГБР

      20 января появилась информация о том, что Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

      Важно: Экс-адвокат Януковича Бабиков знал, что станет заместителем главы ГБР еще до объявления конкурса

      О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР из-за конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В свою очередь и. о. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.

      Что известно о гибели на Майдане Сергея Нигояна

      Юный активист революций Достоинства Сергей Нигоян – украинец с Днепропетровщины армянского происхождения – погиб 22 января 2014 года от ранения свинцовой картечью. Это произошло во время событий возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского в Киеве. Сергей погиб рано утром, когда еще продолжалось перемирие между митингующими и "Беркутом". Он был первым погибшим на Майдане.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики День соборности История Революция достоинства Небесная Сотня Государственное бюро расследований Виктор Янукович Олег Сенцов
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