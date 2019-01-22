Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский

Кровавые события 2014 года – до сих пор не закрытая рана Украины. Именно в эти дни пять лет назад погибли первые участники Евромайдана, которых впоследствии называют Небесной сотней. Первыми, кто положил свои головы, были Сергей Нигоян и Михаил Жизневский – армянин и белорус, которые так сильно любили Украину.

Как разворачивались события на Майдане

Сначала все митинги, проходившие осенью 2014 года, носили мирный характер. Ведь причиной сопротивления общественности стал отказ тогдашнего правительства подписывать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Переломной стала ночь 30 ноября, когда "беркутовцы" силой разогнали студентов на Майдане Независимости.



Протесты на Майдане 2013 года носили мирный характер

Стоит отметить, что не только студенты отстаивали право украинцев на новое, европейское будущее. Майдан сплотил вокруг себя футбольных фанатов, представителей Церкви, представителей бизнеса и вообще людей, которые верили в лучшее будущее.

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"Антимайдан"

В противоположность патриотически настроенным украинцам, тогдашняя власть "покупала" людей, для того, чтобы "заглушить" противостояния. Так называемые "титушки" за несколько гривен решительно "отстаивали" позиции правительства и Януковича и силой "выбивали" митингующих. Представители милиции и "Беркут" били дубинками и ногами. Все для того, чтобы запугать.

Расстрелы протестующих

Мирные протесты закончились тогда, когда приняли "диктаторские законы" 16 января, которые криминализировали оппозицию и всех тех, кто протестовал. Законы принимались без включенной системы "Рада", вот несколько позиций:

ехать в колонне более 5 автомобилям – запрещено

ограничение свободы слова в СМИ

арест за организацию митингов

запрет на ношение шлемов и масок

арест за помощь протестам

ограничение доступа к интернет-ресурсам

арест сроком на 2 года за групповой протест

продажу SIM-карт только по паспорту

ответственность за осквернение памятников советским воинам

Принятые с грубыми нарушениями закона, вызвали волну возмущения у населения. Именно после 16 января полетели первые "коктейли Молотова" и загорелись шины. В то же время сторонники власти – "неустановленные лица", бойцы спецподразделений и титушки – применяли нечеловеческие методы: похищения, пытки и убийства активистов.

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Первые смерти – армянин и белорус

После длительного перемирия спецподразделение "Беркут" неожиданно перешло в наступление, протестующие, которых насчитывалось около ста, отошли, после чего баррикады были частично разобраны. Утром, 22 января, протестующим удалось вернуть утраченные позиции. В этот же день от пуль снайпера погибли 2 протестующих Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

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Сергей Нигоян

Родился и жил Сергей в Березноватовке Днепропетровской области, именно туда переехали его родители, когда спасались от войны в Нагорном Карабахе. Участник Евромайдана с 8 декабря 2013 года, приехал по собственной инициативе. Не поддерживал ни одного из партийных лидеров, а свой приезд объяснил так: "понял, что должен быть за Майдан". На Майдане был охранником, жил в палатках вместе с протестующими из Львовской и Ивано-Франковской, а также в Доме профсоюзов. Приезжал домой в начале января, но несмотря на уговоры семьи, решил вернуться на Майдан.

В декабре с Сергеем записали видео на фоне баррикад, где он читает поэму "Кавказ" Шевченко:

Погиб 22 января 2014 года от ранения вызванного свинцовой картечью во время событий возле стадиона "Динамо" на Грушевского во время Революции Достоинства. Сергей погиб рано утром, около 6, когда еще продолжалось перемирие между митингующими и "Беркутом".

Михаил Жизневский

В Евромайдане участвовал с первых дней по призыву организации УНА-УНСО. Входил в Самооборону Майдана, участвовал в охране объектов Майдана, дежурил в палатках, помогал в работе УНА-УНСО. Был одним из самых активных членов организации на Евромайдане. Погиб 22 января 2014 года около 9 часов утра от выстрела охотничьей пулей в сердце у стадиона "Динамо" на Грушевского.

2 декабря 2016 года начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Жизневский был убит пулей, используемой только в подразделениях МВД. Такой же пулей в тот же день был смертельно ранен еще один активист – Роман Сеник.

В начале 2017 года Горбатюк заявил, что новые экспертизы показали, что выстрел был произведен с расстояния более 20 метров, что позволило включить в круг подозреваемых правоохранителей. Первая экспертиза, проведенная во времена Януковича, показывала, что выстрелы были осуществлены с расстояния до 3 метров.

Без сомнения, эта страница в истории Украины является одной из самых кровавых. И именно за нами ответственность и выбор, как мы будем жить дальше, ведь ребята погибли за нашу лучшую жизнь. И их трагическая гибель еще раз доказывает, что не обязательно быть украинцем, чтобы действительно любить Украину.

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