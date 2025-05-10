Папа Лев XIV был назначен в начале этой недели, 8 мая, после смерти Папы Франциска 21 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Semanario Expresión.

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Новый Папа Римский осудил российскую агрессию против Украины

В интервью для перуанского издания Semanario Expresión, которое вышло 9 мая, Папа Римский Лев XIV осудил войну России против Украины, назвав ее "настоящим вторжением, империалистическим по своей природе, где Россия стремится завоевать территорию из соображений власти".

Его слова стали контрастом к осторожной риторике предшественника, Папы Франциска, который в своих заявлениях не всегда прямо определял виновника войны. Многие украинцы критиковали Франциска за то, что он называл украинцев и россиян "братьями", избегая прямого осуждения агрессии или российского диктатора Владимира Путина.

Назначение Папы Льва XIV стало результатом двухдневного конклава, начавшегося в Ватикане 7 мая после смерти Папы Франциска 21 апреля в возрасте 88 лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового Папу с избранием и поблагодарил Святой Престол за поддержку международного права, осуждение агрессии России и защиту прав мирных жителей. Он выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны Ватикана.