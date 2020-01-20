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      Адвокат Яуковича сможет возглавить следствие по делам Майдана: реакция Венедиктовой

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      Ирина Венедиктова / Пресс-служба ГБР

      Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала приказы о назначении ее заместителей. А все кандидаты прошли спецпроверку. Также она подчеркнула, что сейчас можно увидеть много манипуляций, которые дискредитируют орган.

      Видеообращение Венедиктовой обнародовало ГБР на своих ресурсах. На кадрах руководитель Бюро отметила, как только начали формировать подразделение о расследовании дел Майдана "из беспристрастных следователей" и активизировали ход расследования важных дел, началась волна грязи.

      К теме! В ГБР завершили формировать подразделение по расследованию дел Майдана

      "Сначала в отношении самих следователей по делу Майдана, затем в отношении назначенного руководителя подразделения. Сейчас такая же ситуация происходит и с заместителями директора. Каждый хочет поставить своего и ставки выросли", – подчеркнула она.

      Венедиктова добавила:

      • комиссия по отбору заместителей закончила свою работу.
         
      • кандидаты прошли спецпроверку.
         
      • приказы на назначение заместителей подписаны.

      По ее словам, сейчас происходят манипуляции, что "адвокат Януковича является заместителем главы ГБР, и он может возглавить следствие по делам Майдана". На это Венедиктова ответила, что подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР. Также она настаивает, что были приняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов.

      Вижу прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений чиновников и информационной атакой, которая активно направлена на дискредитацию кадровых назначений руководства ГБР, прошедших конкурс с участием международных наблюдателей и согласно законодательству Украины,
      – констатировала исполняющая обязанности директора ГБР.

      По убеждению Венедиктовой, в этом случае происходит хорошо спланированная и хорошо профинансированная акция влияния на сознание граждан и дискредитацию ГБР. Однако своей цели они не достигнут.

      "ГБР не играет в политику. Наша задача – навести порядок", – подытожила она.

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      Смотрите видеокомментарий Ирины Венедиктовой по ситуации в расследовании дел Майдана

      Что предшествовало этому заявлению

      2 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он был заместителем директора ГБР Семьи Героев Небесной Сотни но их адвокаты, со своей стороны выступили с требованием его немедленно уволить. По их словам, это назначение состоялось закрыто и непрозрачно, в то же время репутация Буряка является сомнительной. Также Буряк не имеет опыта работы с делами Майдана и достижений в других делах.

      Кроме того, юристы напомнили, что именно Александра Буряка вспоминают на известных записях НАБУ из служебного кабинета главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Так, на них зафиксирован разговор Вовка по делу о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР.

      Адвокаты подчеркивают, что поисковые действия, в результате которых получили эти записи, проводили именно во время расследования дела Майдана, а некоторые судьи Окружного админсуда являются фигурантами этих дел. Поэтому это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов. Также ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана и уменьшит доверие общества к следствию по делам Майдана.

      18 января появилась информация, что заместителем главы ГБР может стать Александр Бабиков. По сообщениям СМИ, он работал в юридической фирме Aver Lex, защищавшей беглого экс-президента Виктора Януковича.

      Семьи Героев Небесной Сотни также выразили недоверие этому кандидату. В то же время они требуют открытого, прозрачного конкурса, чтобы был избран человек, которому будет доверять общество.

      Советуем ознакомиться! Семьи Героев Небесной сотни обратились к ГПУ: что требуют

      Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская, со своей стороны, подчеркнула, что Бабиков – "связан своей позицией, которую он формировал и отстаивал, на которой настаивал, представляя и защищая интересы своего клиента". По ее мнению, это очевидный знак, что следствия не будет.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований
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