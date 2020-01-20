Адвокат Януковича зможе очолити слідство у справах Майдану: реакція голови ДБР Венедіктової

Очільниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала накази про призначення її заступників. А усі кандидати пройшли спецперевірку. Також вона наголосила, що зараз можна побачити багато маніпуляцій, які дискредитують орган.

Відеозвернення Венедіктової оприлюднило ДБР на своїх ресурсах. На кадрах очільниця Бюро наголосила, як тільки почали формувати підрозділ про розслідування справ Майдану "з неупереджених слідчих" і активізували хід розслідування важливих справ, почалась хвиля бруду.

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"Спочатку щодо самих слідчих в справі Майдану, потім щодо призначеного керівника підрозділу. Зараз така ж сама ситуація відбувається і з заступниками директора. Кожен хоче поставити свого та ставки зросли", – підкреслила вона.

Венедіктова додала:

комісія з відбору заступників закінчила свою роботу,

кандидати пройшли спецперевірку,

накази на призначення заступників підписано.

За її словами, зараз відбуваються маніпуляції, що "адвокат Януковича є заступником голови ДБР, і він може очолити слідство у справах Майдану". На це Венедіктова відповіла, що підрозділ у справах Майдану підпорядковано виключно директору ДБР. Також вона наполягає, що було вжито всі передбачені законом заходи, спрямовані на недопущення конфлікту інтересів.

Вбачаю прямий зв'язок між активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань високопосадовців та інформаційною атакою, яку активно спрямовано на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР, що пройшли конкурс за участю міжнародних спостерігачів та відповідно до законодавства України,

– констатувала виконувачка обов'язків директора ДБР.

На переконання Венедіктової, у цьому випадку відбувається добре спланована та гарно профінансована акція впливу на свідомість громадян і дискредитацію ДБР. Проте своєї мети вони не досягнуть.

"ДБР не грає в політику. Наше завдання – навести лад", – підсумувала вона.

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Що передувало цій заяві

2 січня керівником відділу з розслідування справ Майдану Державного бюро розслідувань призначили Олександра Буряка. Досі він був заступником директора ДБР Родини Героїв Небесної Сотні та їхні адвокати, зі свого, боку виступили з вимогою його негайно звільнити. За їхніми словами, це призначення відбулось закрито та непрозоро, водночас репутація Буряка є сумнівною. Також Буряк не має досвіду роботи зі справами Майдану та досягнень в інших справах.

Крім того, юристи нагадали, що саме Олександра Буряка згадують на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Так, на них зафіксовано розмову Вовка щодо справи про призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР.

Адвокати підкреслюють, що пошукові дії, внаслідок яких отримали ці записи, проводили саме під час розслідування справи Майдану, а деякі судді Окружного адмінсуду є фігурантами цих справ. Тому це свідчить про наявність у Буряка реального конфлікту інтересів. Також ставить під сумнів об'єктивне розслідування ключових справ Майдану та зменшить довіру суспільства до слідства у справах Майдану.

18 січня з’явилася інформація, що заступником голови ДБР може стати Олександр Бабіков. За повідомленнями ЗМІ, він працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Родини Героїв Небесної Сотні також висловили недовіру цьому кандидату. Водночас вони вимагають відкритого, прозорого конкурсу, щоб було обрано людину, якій буде довіряти суспільство.

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Адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська, зі свого боку, наголосила, що Бабіков – "зв’язаний своєю позицією, яку він формував і обстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта". На її думку, це очевидний знак, що слідства не буде.