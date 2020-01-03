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      Розслідування справ Майдану: що пропонує тимчасова очільниця ДБР

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      Тимчасова очільниця ДБР запропонує президенту збільшити кількість слідчих у справах Майдану / Андрій Гудзенко LIGA.net

      Найближчим часом президент отримає на розгляд нову структуру Державного бюро розслідувань. Нею, зокрема, пропонують збільшити кількість слідчих.

      Наразі в Бюро існує окремий слідчий підрозділ, котрий займається розслідуванням справ Майдану. Про це розповіла тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова у відеозверненні.

      Важливо: Прокурори у справах Майдану успішно пройшли атестацію

      У цьому підрозділі поки працює 25 слідчих.

      Найближчим часом мною на розгляд президента України буде подано нову структуру бюро, яким передбачено створення окремого управління по справах Майдану та збільшення кількості слідчих, котрі розслідуватимуть ці провадження,
      – пояснила Венедіктова.

      Венедіктова додала, що до ДБР вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану. За її словами, вони містять 2897 епізодів злочинної діяльності.

      "Низка проваджень стосується правоохоронців, прокурорів та суддів, які приймали незаконні рішення щодо учасників процесу, що призвело до їх незаконного затримання, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності та взяття їх під варту", – сказала вона.

      Також, за словами Венедіктової, вже відбулося перше засідання робочої групи, яка займається переведенням прокурорів у справах Майдану з ГПУ до ДБР.

      Керівником відділу з розслідування справ Майдану Державного бюро розслідувань призначили Олександра Буряка. Досі він був заступником директора ДБР. Водночас прокурорів, які роками працювали над справою ексберкутівців про розстріли на Майдані, замінили

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Революція Гідності Державне бюро розслідувань Ірина Венедіктова Небесна Сотня
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