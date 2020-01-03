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      Расследование дел Майдана: что предлагает временная руководительница ГБР

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      Временная руководительница ГБР предложит президенту увеличить количество следователей по делам Майдана / Андрей Гудзенко LIGA.net

      В ближайшее время президент получит на рассмотрение новую структуру Государственного бюро расследований. Ею, в частности, предлагают увеличить количество следователей.

      Сейчас в Бюро существует отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в видеообращении.

      Важно: Прокуроры по делам Майдана успешно прошли аттестацию

      В этом разделе пока работает 25 следователей.

      В ближайшее время мной на рассмотрение президента Украины будет представлена ​​новая структура бюро, которым предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства,
      – пояснила Венедиктова.

      Венедиктова добавила, что в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. По ее словам, они содержат 2897 эпизодов преступной деятельности.

      "Ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятии под стражу", – сказала она.

      Также, по словам Венедиктова, уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом прокуроров по делам Майдана из ГПУ в ГБР.

      Руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он был заместителем директора ГБР. В то же время прокуроров, которые годами работали над делом экс-беркутовцев о расстрелах на Майдане, заменили.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Небесная Сотня Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований Революция достоинства
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