Расследование дел Майдана: что предлагает временная руководительница ГБР

В ближайшее время президент получит на рассмотрение новую структуру Государственного бюро расследований. Ею, в частности, предлагают увеличить количество следователей.

Сейчас в Бюро существует отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в видеообращении.

Важно: Прокуроры по делам Майдана успешно прошли аттестацию

В этом разделе пока работает 25 следователей.

В ближайшее время мной на рассмотрение президента Украины будет представлена ​​новая структура бюро, которым предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства,

– пояснила Венедиктова.

Венедиктова добавила, что в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. По ее словам, они содержат 2897 эпизодов преступной деятельности.

"Ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятии под стражу", – сказала она.

Также, по словам Венедиктова, уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом прокуроров по делам Майдана из ГПУ в ГБР.

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он был заместителем директора ГБР. В то же время прокуроров, которые годами работали над делом экс-беркутовцев о расстрелах на Майдане, заменили.