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      Прокуроры по делам Майдана успешно прошли аттестацию

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      В ОГПУ 2 января состоялись собеседования с прокурорами / Офис Генпрокурора

      Прокуроры по делам о преступлениях против Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов собеседования в Офисе Генпрокурора прошли успешно. Все они останутся на должностях, которые занимали.

      2 января Офисе Генпрокурора состоялись собеседования по утверждению на административные должности. Результаты собеседований с прокурорами опубликованы на сайте ОГПУ (Офиса Генерального прокурора Украины). 

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      Согласно официальной информации, по результатам собеседований на руководящие должности в Офис Генпрокурора из 40 кандидатов приняли 36. Соответственно, 4 получили отказ.

      Среди успешно прошедших квалификационную аттестацию были и прокуроры с предыдущей прокурорской группы, что расследовала массовые расстрелы на Майдане: Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов. Ранее собеседование – и также успешно – прошел еще один прокурор по делам Майдана Алексей Донской.

      Как пишет Hromadske, прокурор Игорь Земсков после собеседования сказал, что продолжит заниматься делами преступлений против Майдана. Он занял должность заместителя начальника 3 отдела процессуального руководства соответствующего Департамента по уголовным производствах о преступлениях против Майдана 2013 – 2014.

      Почему вопрос аттестации этих прокуроров – актуален

      Накануне собеседований родственники погибших Небесной Сотни обратились в ГПУ. Они требовали вернуть предыдущих прокуроров, занимавшихся делом о преступлениях против Майдана 2013 – 2014 годов.

      А вместе с этим заявили, что имеют  "обоснованные опасения, что полностью законная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования этих прокуроров".

      Дело в том, что 28 декабря суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", вероятно, причастных к убийствам на Майдане в 2014 (их внесли в списки на обмен). А перед этим ГПУ заменила весь состав группы прокуроров, которая годами занималась этим делом.

      Со 2 января в Украине Генеральной прокуратуры нет. С этого дня работает Офис Генерального прокурора: это 12 департаментов, 8 отдельных управлений и 1,5 тысячи служащих (в ГПУ было 2,5 тысячи).

      Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
      2 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Беркут Небесная Сотня Революция достоинства ГПУ Новости Украины
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