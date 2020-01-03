Прокуроры по делам Майдана успешно прошли аттестацию

Прокуроры по делам о преступлениях против Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов собеседования в Офисе Генпрокурора прошли успешно. Все они останутся на должностях, которые занимали.

2 января Офисе Генпрокурора состоялись собеседования по утверждению на административные должности. Результаты собеседований с прокурорами опубликованы на сайте ОГПУ (Офиса Генерального прокурора Украины).

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Согласно официальной информации, по результатам собеседований на руководящие должности в Офис Генпрокурора из 40 кандидатов приняли 36. Соответственно, 4 получили отказ.

Среди успешно прошедших квалификационную аттестацию были и прокуроры с предыдущей прокурорской группы, что расследовала массовые расстрелы на Майдане: Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов. Ранее собеседование – и также успешно – прошел еще один прокурор по делам Майдана Алексей Донской.

Как пишет Hromadske , прокурор Игорь Земсков после собеседования сказал, что продолжит заниматься делами преступлений против Майдана. Он занял должность заместителя начальника 3 отдела процессуального руководства соответствующего Департамента по уголовным производствах о преступлениях против Майдана 2013 – 2014.

Почему вопрос аттестации этих прокуроров – актуален

Накануне собеседований родственники погибших Небесной Сотни обратились в ГПУ . Они требовали вернуть предыдущих прокуроров, занимавшихся делом о преступлениях против Майдана 2013 – 2014 годов.

А вместе с этим заявили, что имеют "обоснованные опасения, что полностью законная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования этих прокуроров ".

Дело в том, что 28 декабря суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", вероятно, причастных к убийствам на Майдане в 2014 (их внесли в списки на обмен). А перед этим ГПУ заменила весь состав группы прокуроров , которая годами занималась этим делом.