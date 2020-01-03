Прокуроры по делам Майдана успешно прошли аттестацию
Прокуроры по делам о преступлениях против Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов собеседования в Офисе Генпрокурора прошли успешно. Все они останутся на должностях, которые занимали.
2 января Офисе Генпрокурора состоялись собеседования по утверждению на административные должности. Результаты собеседований с прокурорами опубликованы на сайте ОГПУ (Офиса Генерального прокурора Украины).
Читайте также: Александр Буряк стал новым руководителем отдела ГБР по расследованию дел Майдана
Согласно официальной информации, по результатам собеседований на руководящие должности в Офис Генпрокурора из 40 кандидатов приняли 36. Соответственно, 4 получили отказ.
Среди успешно прошедших квалификационную аттестацию были и прокуроры с предыдущей прокурорской группы, что расследовала массовые расстрелы на Майдане: Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов. Ранее собеседование – и также успешно – прошел еще один прокурор по делам Майдана Алексей Донской.
Как пишет Hromadske, прокурор Игорь Земсков после собеседования сказал, что продолжит заниматься делами преступлений против Майдана. Он занял должность заместителя начальника 3 отдела процессуального руководства соответствующего Департамента по уголовным производствах о преступлениях против Майдана 2013 – 2014.
Почему вопрос аттестации этих прокуроров – актуален
Накануне собеседований родственники погибших Небесной Сотни обратились в ГПУ. Они требовали вернуть предыдущих прокуроров, занимавшихся делом о преступлениях против Майдана 2013 – 2014 годов.
А вместе с этим заявили, что имеют "обоснованные опасения, что полностью законная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования этих прокуроров".
Дело в том, что 28 декабря суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", вероятно, причастных к убийствам на Майдане в 2014 (их внесли в списки на обмен). А перед этим ГПУ заменила весь состав группы прокуроров, которая годами занималась этим делом.
Со 2 января в Украине Генеральной прокуратуры нет. С этого дня работает Офис Генерального прокурора: это 12 департаментов, 8 отдельных управлений и 1,5 тысячи служащих (в ГПУ было 2,5 тысячи).
Выбор редакции
-
Может прийти человек, который победит, – Казарин рассказал, что будет после смерти Путинасегодня , 01:00
-
Дело Шеремета: Следователи пытаются провести следственный эксперимент с Антоненкосегодня , 00:08
-
Выдача российских паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени, – Климкин2 января , 23:16