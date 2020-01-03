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      Прокурори у справах Майдану успішно пройшли атестацію

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      В ОГПУ 2 січня відбувалися співбесіди з прокурорами / Офіс Генпрокурора

      Прокурори у справах про злочини проти Майдану Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов співбесіди в Офісі Генпрокурора пройшли успішно. Усі вони залишаться на посадах, які обіймали.

      2 січня Офісі Генпрокурора відбулися співбесіди щодо затвердження на адміністративні посади. Результати співбесід із прокурорами опубліковані на сайті ОГПУ (Офісу Генерального прокурора України). 

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      Згідно з офіційною інформацією, за результатами співбесід на керівні посади до Офісу Генпрокурора із 40 кандидатів взяли 36. Відповідно, 4 отримали відмову.

      Серед тих, хто успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, були й прокурори з попередньої прокурорської групи, які розслідували масові розстріли на Майдані: Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов. Раніше співбесіду – і також успішно – пройшов ще один прокурор у справах Майдану Олексій Донський.

      Як пише Hromadske, прокурор Ігор Земсков після співбесіди сказав, що продовжить займатися справами злочинів проти Майдану. Він обійняв посаду заступника начальника 3 відділу процесуального керівництва відповідного Департаменту у кримінальних провадженнях про злочини проти Майдану 2013 – 2014 років.

      Чому питання атестації цих прокурорів – актуальне

      У переддень співбесід родичі загиблих Небесної Сотні звернулися до ГПУ. Вони вимагали повернути попередніх прокурорів, що займалися справою про злочини проти Майдану 2013 – 2014 років.

      А поруч із цим заявили, що мають "обґрунтовані побоювання, що повністю законна позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі й відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для переслідувань цих прокурорів".

      Річ у тому, що 28 грудня суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання усіх п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", ймовірно, причетних до вбивств на Майдані у 2014 (їх внесли у списки на обмін). А перед цим ГПУ замінила увесь склад групи прокурорів, яка роками займалася цією справою.

      З 2 січня в Україні Генеральної прокуратури немає. З цього дня працює Офіс Генерального прокурора: це 12 департаментів, 8 окремих управлінь та 1,5 тисячі службовців (у ГПУ було 2,5 тисячі).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ГПУ Революція Гідності Небесна Сотня Беркут
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