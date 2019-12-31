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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Жодного доказу не було, – ексберкутівці про звільнення у рамках обміну полоненими

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      Ексберкутівці Аброськін і Зінченко вперше прокоментували обмін полоненими / hromadske.ua

      У рамках обміну полоненими Україна передала проросійським бойовиками колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Останні двоє прокоментували своє обвинувачення у розстрілах на Майдані.

      Ексберкутівець Аброськін в ефірі програми "Вести" на каналі "Россия-24" сказав, що "жодного прямого доказу не було долучено до судового процесу стороною прокуратури", пише "Громадське".

      До речі: Адвокати ексберкутівців чекають від Зеленського перегляду подій Революції Гідності

      Зінченко припустив, чому слідство справ Майдану йшло декілька років.

      "Я думаю, так довго йшло слідство, тому що, вони розуміли, що от-от вийдуть самі на себе", – вважає ексберкутівець.

      Звільнення ексберкутівців з СІЗО: коротко про головне

      • Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".
      • Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

      Після цього під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджувалися з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч і перевіряли автомобілі, які виїжджали зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін.

      • Проте правоохоронцям таки вдалося забрати колишніх спецпризначенців. Після цього активісти почали розходитися, адже так і не досягли своєї мети. Зрештою, колишніх беркутівців передали проросійським бойовикам у межах обміну 29 грудня 2019 року.

      Важливо: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Революція Гідності Жертви Кримінальні новини Новини Донецька Новини Луганська Проросійські бойовики
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