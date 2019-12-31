Ни одного доказательства не было, – экс-беркутовцы об освобождении в рамках обмена пленными

В рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевиками бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Последние двое прокомментировали свое обвинение в расстрелах на Майдане.

Экс-беркутовец Аброськин в эфире программы "Вести" на канале "Россия-24" сказал, что "ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры", пишет "Громадское".

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Зинченко предположил, почему следствие дел Майдана шло несколько лет.

"Я думаю, так долго шло следствие, потому что, они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя", – считает ексберкутивець.

Освобождение экс-беркутовцев из СИЗО: коротко о главном

Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь, проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.

Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

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