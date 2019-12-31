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      Ни одного доказательства не было, – экс-беркутовцы об освобождении в рамках обмена пленными

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      Экс-беркутовцы Аброськин и Зинченко впервые прокомментировали обмен пленными / hromadske.ua

      В рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевиками бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Последние двое прокомментировали свое обвинение в расстрелах на Майдане.

      Экс-беркутовец Аброськин в эфире программы "Вести" на канале "Россия-24" сказал, что "ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры", пишет "Громадское".

      Кстати: Адвокаты экс-беркутовцев ждут от Зеленского просмотра событий Революции Достоинства

      Зинченко предположил, почему следствие дел Майдана шло несколько лет.

      "Я думаю, так долго шло следствие, потому что, они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя", – считает ексберкутивець.

      Освобождение экс-беркутовцев из СИЗО: коротко о главном

      • Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
      • Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

      После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь, проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.

      • Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

      Важно: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, вернувшихся в Киев – список

      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Пророссийские боевики Новости Луганска Новости Донецка Криминальные новости Жертвы Революция достоинства Украина – Россия Обмен пленными Новости политики
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