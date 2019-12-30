Адвокаты экс-беркутовцев ждут от Зеленского пересмотра событий Революции Достоинства

Адвокаты бывших беркутовцев, которых 29 декабря в рамках обмена передали пророссийским боевикам, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом "пересмотреть" события Революции Достоинства.

Защитники экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года, хотят "адекватной правовой оценки". Об этом пишет "Громадское" со ссылкой на соответствующее обращение Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева.

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Адвокаты считают, что во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев "вылились тонны информационной грязи и упреков в измене". Они объясняют, что для их подопечных вопросы участия в обмене были "сложным" из-за якобы "невозможности добиться справедливой оценки".

Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене – 24 канал) было не менее сложным, чем для вас,

– заявляют адвокаты в своем обращении.

Они также утверждают, что "не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией Достоинства". По их словам, на временно оккупированных территориях "остро воспринимают "несправедливость" судебного процесса" над беркутовцами, обвиняемыми в расстреле протестующих.

Защитникам экс-беркутовцев кажется "дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана "освободили от ответственности", а взамен правоохранителям устроили "инквизицию".

Что нужно знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО?

Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".



Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськіну, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.

Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, потому что так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в пределах обмена.

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Между тем в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.