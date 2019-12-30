20:28
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
      Вєсті Кремля
      20:13, сегодня
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Адвокаты экс-беркутовцев ждут от Зеленского пересмотра событий Революции Достоинства

      16 Читати новину українською
      Адвокаты экс-беркутовцев призвали Зеленского пересмотреть оценку событий Евромайдана / Небесная Сотня, Getty images

      Адвокаты бывших беркутовцев, которых 29 декабря в рамках обмена передали пророссийским боевикам, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом "пересмотреть" события Революции Достоинства.

      Защитники экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года, хотят "адекватной правовой оценки". Об этом пишет "Громадское" со ссылкой на соответствующее обращение Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева.

      Что сказал президент: Если бы имел их еще 100, отдал бы за одного разведчика, – Зеленский об экс-беркутовцах

      Адвокаты считают, что во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев "вылились тонны информационной грязи и упреков в измене". Они объясняют, что для их подопечных вопросы участия в обмене были "сложным" из-за якобы "невозможности добиться справедливой оценки".

      Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене – 24 канал) было не менее сложным, чем для вас,
      – заявляют адвокаты в своем обращении.

      Они также утверждают, что "не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией Достоинства". По их словам, на временно оккупированных территориях "остро воспринимают "несправедливость" судебного процесса" над беркутовцами, обвиняемыми в расстреле протестующих.

      Защитникам экс-беркутовцев кажется "дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана "освободили от ответственности", а взамен правоохранителям устроили "инквизицию".

      Что нужно знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО?

      • Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
         
      • Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськіну, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

      После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.

      • Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, потому что так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в пределах обмена.

      Важно: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, которые вернулись в Киев – список

      Между тем в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

      Что приготовить на Новый год 2020: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
      сегодня
      42111
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Украина – Россия Обмен пленными Беркут
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
      Михайло Года 18
      сегодня , 19:32 Что изменится в январе: увеличение минимальной зарплаты, налоги для ФЛП и штрафы для евроблях
      Ірина Юрковська 159
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      89
      сегодня , 19:00 Зачем Лукашенко трупы украинцев в Крыму
      Сергій Климовський 542
      сегодня , 18:29 Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео
      Світлана Попова 1932
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук