20:44
30 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарову відкачали після корпоративу. Ізоляція Росії
      Вєсті Кремля
      20:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Хто виконав бажання Зеленського. Творчий Кличко
      Вєсті.UA
      19:35, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Адвокати ексберкутівців чекають від Зеленського перегляду подій Революції Гідності

      1343 Читать новость на русском
      Адвокати екс-беркутівців закликали Зеленського переглянути оцінку подій Євромайдану / Небесна Сотня, Getty images

      Адвокати колишніх беркутівців, яких 29 грудня в межах обміну передали проросійським бойовикам, звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом "переглянути" події Революції Гідності.

      Захисники ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Інститутській у лютому 2014 року, хочуть "адекватної правової оцінки". Про це пише "Громадське" із посиланням на відповідне звернення Стефана Решка, Олександра Горошинського та Ігоря Варфоломеєва.

      Що сказав президент: Якби мав їх ще 100, віддав би за одного розвідника, – Зеленський про ексберкутівців

      Адвокати вважають, що під час обміну на Зеленського та самих ексберкутівців "вилилися тонни інформаційного бруду і закиди у зраді". Вони пояснюють, що для їхніх підопічних питання взяти участь в обміні були "складним" через нібито "неможливість добитися справедливої оцінки".

      Цим зверненням ми хочемо, щоб хоча б ви, шостий президент України, гарант Конституції нарешті почули нас, і ми хочемо донести свою позицію публічно. Для наших підзахисних це рішення (взяти участь в обміні – 24 канал) було не менш складним, ніж для вас,
      – заявляють адвокати у своєму зверненні.

      Вони також стверджують, що "не всі громадяни України вважають події 2014 року Революцією Гідності". За їхніми словами, на тимчасово окупованих територіях "гостро сприймають "несправедливість" судового процесу" над беркутівцями, обвинувачених у розстрілі протестувальників.

      Захисникам ексберкутівців здається "дискримінацією той факт, що активістів Євромайдану "звільнили від відповідальності", а натомість правоохоронцям влаштували "інквізицію".

      Що треба знати про звільнення ексберкутівців з СІЗО?

      • Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".
      • Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

      Після цього під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджувалися з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч і перевіряли автомобілі, які виїжджали зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін.

      • Проте правоохоронцям таки вдалося забрати колишніх спецпризначенців. Після цього активісти почали розходитися, адже так і не досягли своєї мети. Зрештою, колишніх беркутівців передали проросійським бойовикам у межах обміну. 

      Важливо: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

      Натомість у ГПУ пояснили, що підозрюваних у справі про розстріли на Майдані ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.

      Штрафи "євробляхарям" відтермінували: закон вже опубліковано
      сьогодні
      6992
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Беркут Революція Гідності
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:32 Їж, тупи і спи у Раді, гриби Укрзалізниці та голодна Росія: найвеселіші курйози 2019-го
      Ірина Вихрущ 8566
      сьогодні , 20:05 Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року
      Михайло Года 84
      13 грудня , 20:10 Електричний камін у дитячій: як облаштувати затишок для найрідніших
      1204
      сьогодні , 19:32 Що зміниться у січні: збільшення мінімальної зарплати, податки для ФОПів та штрафи для євроблях
      Ірина Юрковська 12669
      сьогодні , 19:00 Зачем Лукашенко трупы украинцев в Крыму
      Сергій Климовський 641
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук