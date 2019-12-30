Адвокати ексберкутівців чекають від Зеленського перегляду подій Революції Гідності

Адвокати колишніх беркутівців, яких 29 грудня в межах обміну передали проросійським бойовикам, звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом "переглянути" події Революції Гідності.

Захисники ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Інститутській у лютому 2014 року, хочуть "адекватної правової оцінки". Про це пише "Громадське" із посиланням на відповідне звернення Стефана Решка, Олександра Горошинського та Ігоря Варфоломеєва.

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Адвокати вважають, що під час обміну на Зеленського та самих ексберкутівців "вилилися тонни інформаційного бруду і закиди у зраді". Вони пояснюють, що для їхніх підопічних питання взяти участь в обміні були "складним" через нібито "неможливість добитися справедливої оцінки".

Цим зверненням ми хочемо, щоб хоча б ви, шостий президент України, гарант Конституції нарешті почули нас, і ми хочемо донести свою позицію публічно. Для наших підзахисних це рішення (взяти участь в обміні – 24 канал) було не менш складним, ніж для вас,

– заявляють адвокати у своєму зверненні.

Вони також стверджують, що "не всі громадяни України вважають події 2014 року Революцією Гідності". За їхніми словами, на тимчасово окупованих територіях "гостро сприймають "несправедливість" судового процесу" над беркутівцями, обвинувачених у розстрілі протестувальників.

Захисникам ексберкутівців здається "дискримінацією той факт, що активістів Євромайдану "звільнили від відповідальності", а натомість правоохоронцям влаштували "інквізицію".

Що треба знати про звільнення ексберкутівців з СІЗО?

Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".

Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Після цього під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджувалися з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч і перевіряли автомобілі, які виїжджали зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін.

Проте правоохоронцям таки вдалося забрати колишніх спецпризначенців. Після цього активісти почали розходитися, адже так і не досягли своєї мети. Зрештою, колишніх беркутівців передали проросійським бойовикам у межах обміну.

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Натомість у ГПУ пояснили, що підозрюваних у справі про розстріли на Майдані ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.