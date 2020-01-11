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      У ДБР завершили формувати підрозділ з розслідування справ Майдану

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      ДБР завершило формувати підрозділ з розслідування справ Майдану, –Венедіктова / ДБР

      На посади в Державне бюро розслідувань погодили 32 кандидатів слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури. Вони усі увійдуть до спеціального слідчого підрозділу у справах Майдану.

      Таким чином формування цього підрозділу завершилось, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

      До теми: Адвокати Небесної Сотні вимагають звільнення нового керівника відділу ДБР у справах Майдану

      "Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців у розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство", – заявила тимчасова виконувачка обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова.

      В листопаді в Державному бюро розслідувань створили підрозділу з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Венедіктова заявила, що найближчим часом подасть на розгляд президенту нову структуру ДБР, яка передбачає збільшення кількості слідчих у справах Майдану.

      Керівником відділу з розслідування справ Майдану у Державному бюро розслідувань призначили Олександра Буряка, який обіймає посаду заступника директора бюро.

      Що відомо про Олександра Буряка

      • Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого Харкова, спеціальність – "Правознавство". У правоохоронних органах працює з 1998 року.
      • Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах ГПУ.
      • З 2015 по 2017 роки був заступником прокурора Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.

      Що треба знати про справу "плівок Вовка"?
      Раніше Буряка згадували у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти Bihus.Info. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.

      До слова,Євген Аблов був суддею Майдану. Про можливий конфлікт інтересів заявила у фейсбуці адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Революція Гідності Державне бюро розслідувань
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