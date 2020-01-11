У ДБР завершили формувати підрозділ з розслідування справ Майдану

На посади в Державне бюро розслідувань погодили 32 кандидатів слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури. Вони усі увійдуть до спеціального слідчого підрозділу у справах Майдану.

Таким чином формування цього підрозділу завершилось, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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"Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців у розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство", – заявила тимчасова виконувачка обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова.

В листопаді в Державному бюро розслідувань створили підрозділу з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Венедіктова заявила, що найближчим часом подасть на розгляд президенту нову структуру ДБР, яка передбачає збільшення кількості слідчих у справах Майдану.

Керівником відділу з розслідування справ Майдану у Державному бюро розслідувань призначили Олександра Буряка, який обіймає посаду заступника директора бюро.

Що відомо про Олександра Буряка

Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого Харкова, спеціальність – "Правознавство". У правоохоронних органах працює з 1998 року.

Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах ГПУ.

З 2015 по 2017 роки був заступником прокурора Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.

Що треба знати про справу "плівок Вовка"?

Раніше Буряка згадували у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти Bihus.Info. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.



До слова,Євген Аблов був суддею Майдану. Про можливий конфлікт інтересів заявила у фейсбуці адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.