В ГБР завершили формировать подразделение по расследованию дел Майдана
На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.
Таким образом формирование этого подразделения завершилось, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
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"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого ожидает от нас общество", – заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.
В ноябре в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Венедиктова заявила, что в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру ГБР, которая предусматривает увеличение количества следователей по делам Майдана.
Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначили Александра Буряка, который занимает должность заместителя директора бюро.
Что известно об Александре Буряке
- Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого Харьков, специальность – "Правоведение". В правоохранительных органах работает с 1998 года.
- Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Киева, старшего следователя по особо важным делам ГПУ.
- С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.
Что надо знать о деле "пленок Вовка"?Ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.
К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.