В ГБР завершили формировать подразделение по расследованию дел Майдана

На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.

Таким образом формирование этого подразделения завершилось, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого ожидает от нас общество", – заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.

В ноябре в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Венедиктова заявила, что в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру ГБР, которая предусматривает увеличение количества следователей по делам Майдана.

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначили Александра Буряка, который занимает должность заместителя директора бюро.

Что известно об Александре Буряке

Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого Харьков, специальность – "Правоведение". В правоохранительных органах работает с 1998 года.

Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Киева, старшего следователя по особо важным делам ГПУ.

С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

Что надо знать о деле "пленок Вовка"?Ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.



К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.