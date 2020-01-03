Адвокаты Небесной сотни требуют увольнения нового руководителя отдела ГБР по делам Майдана

Семьи Героев Небесной сотни и их адвокаты требуют уволить Александра Буряка, которого назначили руководителем отдела ГБР в делах Майдана. Они заявляют, что назначение состоялось закрыто и непрозрачно, а репутация Буряка сомнительна.

Соответствующее заявление опубликовали в фейсбуке организации "Семья Героев Небесной сотни".

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Назначение состоялось максимально закрыто и непрозрачно. Неизвестно по каким критериям состоялся выбор руководителя и почему на такую важную должность назначен именно Буряк,

– говорится в сообщении.

В организации добавляют, что Буряк не имеет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, но обладает сомнительной репутацией.

О пленках Вовка

Адвокаты напоминают, что именно Александр Буряк упоминается в известных записях НАБУ из служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

В частности, на них зафиксирован разговор Вовка по делу о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР.

В заявлении указывается, что поисковые действия, в результате которых получены эти записи, проводились именно при расследовании дела Майдана, а некоторые судьи Окружного админсуда являются фигурантами дел Майдана.

Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов. А это соответственно ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана и уменьшит доверие общества к следствию по делам Майдана.

Адвокаты и активисты возлагают ответственность за это назначение на в.и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову. Они призывают ее отменить решение и назначить открытый прозрачный конкурс на эту должность.

2 января стало известно, что руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он занимал должность заместителя директора бюро.