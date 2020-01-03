Адвокати Небесної Сотні вимагають звільнення нового керівника відділу ДБР у справах Майдану

Родини Героїв Небесної Сотні та їхні адвокати вимагають звільнити Олександра Буряка, якого призначили керівником відділу ДБР у справах Майдану. Вони заявляють, що призначення відбулось закрито і непрозоро, а репутація Буряка є сумнівною.

Відповідну заяву опублікували у фейсбуці організації "Родина Героїв Небесної Сотні".

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Призначення відбулось максимально закрито і непрозоро. Невідомо за якими критеріями відбувся вибір керівника і чому на таку важливу посаду призначено саме Буряка,

– йдеться в повідомленні.

В організації додають, що Буряк не має досвіду роботи зі справами Майдану, досягнень в інших справах, але володіє сумнівною репутацією.

Про плівки Вовка

Адвокати нагадують, що саме Олександр Буряк згадується на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Зокрема, на них зафіксовано розмову Вовка щодо справи про призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР.

У заяві вказується, що пошукові дії, внаслідок яких отримані ці записи, проводились саме при розслідуванні справи Майдану, а деякі судді Окружного адмінсуду є фігурантами справ Майдану.

Це свідчить про наявність у Буряка реального конфлікту інтересів. А це відповідно ставить під сумнів об'єктивне розслідування ключових справ Майдану та зменшить довіру суспільства до слідства у справах Майдану.

Адвокати та активісти покладають відповідальність за це призначення на т.в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову. Вони закликають її скасувати рішення і призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду.

2 січня стало відомо, що керівником відділу з розслідування справ Майдану у Державному бюро розслідувань призначили Олександра Буряка. Досі він обіймав посаду заступника директора бюро.