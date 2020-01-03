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      У ДБР проведуть повний аудит діяльності відомства: що перевірятимуть

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      ДБР ініціювало повний аудит своєї діяльності / uul.com.ua

      Державне бюро розслідувань ініціювало повну перевірку своєї ж діяльності. Відповідні листи вже надіслали до Рахункової палати України, Державної аудиторської служби та Національного агентства з питань державної служби.

      Про необхідність проведення перевірки повідомили у фейсбуці ДБР.

      Зверніть увагу: Розслідування справ Майдану: що пропонує тимчасова очільниця ДБР

      Після реорганізації Державного бюро розслідувань у правоохоронний орган проведення аудиту є необхідною частиною заходів, необхідних для налагодження роботи,
      – заявила тимчасова в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

      Що планують перевіряти

      • Дотримання бюджетного законодавства у ДБР.
      • Фінансово-господарську діяльність та законність проведення державних закупівель.
      • Встановлені судами факти незаконних звільнень працівників ДБР, на виплату компенсацій яким витрачались бюджетні кошти.

      Що відомо про зміни в ДБР

      • 24 грудня Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Після чого звільнив Романа Трубу, який очолював відомство з 2017 року. Натомість президент призначив Ірину Венедіктову в. о. голови Держбюро.
      • Директор ДБР отримає повноваження одноосібного ухвалення рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.
      • 2 січня керівником відділу з розслідування справ Майдану Державного бюро розслідувань призначили Олександра Буряка.
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      Теги: Новини України Ірина Венедіктова Новини політики Державне бюро розслідувань Рахункова палата
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