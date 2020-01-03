У ДБР проведуть повний аудит діяльності відомства: що перевірятимуть
Державне бюро розслідувань ініціювало повну перевірку своєї ж діяльності. Відповідні листи вже надіслали до Рахункової палати України, Державної аудиторської служби та Національного агентства з питань державної служби.
Про необхідність проведення перевірки повідомили у фейсбуці ДБР.
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Після реорганізації Державного бюро розслідувань у правоохоронний орган проведення аудиту є необхідною частиною заходів, необхідних для налагодження роботи,
– заявила тимчасова в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.
Що планують перевіряти
- Дотримання бюджетного законодавства у ДБР.
- Фінансово-господарську діяльність та законність проведення державних закупівель.
- Встановлені судами факти незаконних звільнень працівників ДБР, на виплату компенсацій яким витрачались бюджетні кошти.
Що відомо про зміни в ДБР
- 24 грудня Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Після чого звільнив Романа Трубу, який очолював відомство з 2017 року. Натомість президент призначив Ірину Венедіктову в. о. голови Держбюро.
- Директор ДБР отримає повноваження одноосібного ухвалення рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.
- 2 січня керівником відділу з розслідування справ Майдану Державного бюро розслідувань призначили Олександра Буряка.
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