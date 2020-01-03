В ГБР проведут полный аудит деятельности ведомства: что будут проверять

Государственное бюро расследований инициировало полную проверку своей же деятельности. Соответствующие письма уже направили в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.

О необходимости проведения проверки сообщили в фейсбуке ГБР. Обратите внимание: Расследование дел Майдана: что предлагает временная руководительница ГБР После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительном органе проведение аудита является необходимой частью мер, необходимых для налаживания работы,

– заявила временная и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова. Что планируют проверять Соблюдение бюджетного законодательства в ГБР.

Финансово-хозяйственную деятельность и законность проведения государственных закупок.

Установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства. Что известно об изменениях в ГБР 24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. После чего уволил Романа Трубу, возглавлявшего ведомство с 2017 года. Вместе с тем президент назначил Ирину Венедиктову и. о. председателя Госбюро.

Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.

2 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка.