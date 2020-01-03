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      В ГБР проведут полный аудит деятельности ведомства: что будут проверять

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      ГБР инициировало полный аудит своей деятельности / uul.com.ua

      Государственное бюро расследований инициировало полную проверку своей же деятельности. Соответствующие письма уже направили в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.

      О необходимости проведения проверки сообщили в фейсбуке ГБР.

      Обратите внимание: Расследование дел Майдана: что предлагает временная руководительница ГБР

      После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительном органе  проведение аудита является необходимой частью мер, необходимых для налаживания работы,
      – заявила временная и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

      Что планируют проверять

      • Соблюдение бюджетного законодательства в ГБР.
      • Финансово-хозяйственную деятельность и законность проведения государственных закупок.
      • Установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства.

      Что известно об изменениях в ГБР

      • 24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. После чего уволил Романа Трубу, возглавлявшего ведомство с 2017 года. Вместе с тем президент назначил Ирину Венедиктову и. о. председателя Госбюро.
      • Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.
      • 2 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова Счотная палата
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