В ГБР проведут полный аудит деятельности ведомства: что будут проверять
Государственное бюро расследований инициировало полную проверку своей же деятельности. Соответствующие письма уже направили в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.
О необходимости проведения проверки сообщили в фейсбуке ГБР.
Обратите внимание: Расследование дел Майдана: что предлагает временная руководительница ГБР
После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительном органе проведение аудита является необходимой частью мер, необходимых для налаживания работы,
– заявила временная и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Что планируют проверять
- Соблюдение бюджетного законодательства в ГБР.
- Финансово-хозяйственную деятельность и законность проведения государственных закупок.
- Установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства.
Что известно об изменениях в ГБР
- 24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. После чего уволил Романа Трубу, возглавлявшего ведомство с 2017 года. Вместе с тем президент назначил Ирину Венедиктову и. о. председателя Госбюро.
- Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.
- 2 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии