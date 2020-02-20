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      Чтобы наказать виновных в гибели Небесной Сотни, ГБР инициирует изменения законов

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      ГБР инициирует законодательные изменения, чтобы наказать виновных / Фото 24 канала

      Государственное бюро расследований хочет изменить некоторые законодательные акты для наказания тех, кто виновен в расстреле активистов Майдана. С этого трагического момента прошло уже 6 лет, однако смерти активистов до сих пор не расследованы.

      По словам временной руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой, наказать смогут и тех, кто сейчас скрывается за границей.

      О следствии: Годовщина Майдана: экс-бойца "Омеги" задержали по подозрению в убийстве

      Правда, пока нет подробностей, какие именно законодательные изменения предлагает внести ГБР для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто давно скрывается от украинского суда.

      Важно! 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых подозревали в убийстве активистов Майдана, обменяли в конце декабря на украинских пленных в ОРДЛО. Двое экс-беркутовцев уже вернулись в Киев – по словам генпрокурора Руслана Рябошапки, их смогут привлечь к ответственности.

      Среди первых погибших во время событий Майдана были Сергей Нигоян, Роман Сеник, Михаил Жизневський: как их родные, так и в целом украинское общество до сих пор не знает, кто их убил.

      Как утверждает в видео Венедиктова, среди погибших 78 – гражданские и еще 13 правоохранителей. Относительно этих смертей следователи суммарно имеют 14 тысяч томов дел.

      Узнайте: Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР

      Хронология кровавых столкновений Майдана

      18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день больше 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя брусчатку и "коктейли Молотова".

      19 февраля 2014 года во время очередного штурма сгорел Дом профсоюзов.

      20 февраля 2014 года протестующие заняли Украинский дом и Октябрьский дворец, а силовиков оттеснили к правительственному кварталу. Снайперы начали расстреливать активистов – появилось несколько видео, на которых видно, как силовики на Институтской стреляют из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

      Дела Майдана и ГБР: что нужно знать?

      • В конце декабря Владимир Зеленский уволил с должности главы ГБР Романа Трубу и назначил временной главой Ирину Венедиктову.
      • На должности в Государственное бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все вошли в специальное следственное подразделение по делам Майдана.
      • В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Руководителем назначили Александра Буряка, занимающего должность заместителя директора Бюро.
      • Ранее Буряка вспоминали журналисты в расследовании дела "пленок Вовка". В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя главы суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.
      • Государственное бюро расследований уже приняло от Офиса генпрокурора 47 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Активисты Жертвы Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова Революция достоинства Небесная Сотня
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