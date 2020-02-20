Чтобы наказать виновных в гибели Небесной Сотни, ГБР инициирует изменения законов

Государственное бюро расследований хочет изменить некоторые законодательные акты для наказания тех, кто виновен в расстреле активистов Майдана. С этого трагического момента прошло уже 6 лет, однако смерти активистов до сих пор не расследованы.

По словам временной руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой, наказать смогут и тех, кто сейчас скрывается за границей.

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Правда, пока нет подробностей, какие именно законодательные изменения предлагает внести ГБР для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто давно скрывается от украинского суда.

Важно! 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых подозревали в убийстве активистов Майдана, обменяли в конце декабря на украинских пленных в ОРДЛО. Двое экс-беркутовцев уже вернулись в Киев – по словам генпрокурора Руслана Рябошапки, их смогут привлечь к ответственности.

Среди первых погибших во время событий Майдана были Сергей Нигоян, Роман Сеник, Михаил Жизневський: как их родные, так и в целом украинское общество до сих пор не знает, кто их убил.

Как утверждает в видео Венедиктова, среди погибших 78 – гражданские и еще 13 правоохранителей. Относительно этих смертей следователи суммарно имеют 14 тысяч томов дел.

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Хронология кровавых столкновений Майдана

18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день больше 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя брусчатку и "коктейли Молотова".

19 февраля 2014 года во время очередного штурма сгорел Дом профсоюзов.

20 февраля 2014 года протестующие заняли Украинский дом и Октябрьский дворец, а силовиков оттеснили к правительственному кварталу. Снайперы начали расстреливать активистов – появилось несколько видео, на которых видно, как силовики на Институтской стреляют из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

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