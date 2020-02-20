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      Глава ГБР хочет отмены закона, который запрещает преследование активистов Майдана

      - Читати новину українською
      Венедиктова хочет иметь возможность уголовно преследовать майдановцев / фото: ДБР

      Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о "необходимости" отменить закон о недопустимости уголовного преследования участников Революции достоинства. Мол, это нужно для объективного и честного расследования тех событий.

      Действие этого закона напрямую противоречит нормам Уголовного кодекса Украины, рассказала Венедиктова в интервью "Левому берегу".

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      Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. Ради справедливости мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителей, которые исполняли приказ. Если приказы были преступными, тогда нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал,
      - объяснила и. о. главы ГБР.

      По ее словам, закон об амнистии для участников Революции достоинства препятствует объективному расследованию событий Майдана. Следовательно, утверждает она, для соблюдения справедливости его нужно отменить.

      "Кроме того, мы наработали законопроект о заочном осуждении. Очень надеемся, что депутаты его примут. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех, но без этого двигаться дальше невозможно", – рассказала Ирина Венедиктова.

      Что известно о законе Об амнистии майдановцев?
      Он принят в 2014 году и предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников Революции достоинства. Говорится о преследовании о возможных нарушениях, связанных с Майданом.

      Все соответствующие уголовные производства должны быть закрытыми, а участие лиц в акциях протеста подтверждается их заявлением соответствующему органу или должностному лицу.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова Революция достоинства Активисты Новости Украины Новости политики
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