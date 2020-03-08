Венедіктова подала до суду на Центр протидії корупції
Виконувачка обов'язків керівника ДБР Ірина Венедіктова повідомила, що подала до суду на "Українську правду" та Центр протидії корупції. Хоче захистити честь і гідність і вимагає 150 тисяч гривень компенсації моральних збитків.
Про це Венедіктова розповіла у своєму фейсбуці. Мовиться про статтю, яку для "Української правди" підготував Центр протидії корупції: "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці".
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Виконувачка обов'язків директори Державного бюро розслідувань хоче отримати 150 тисяч гривень від кожного відповідача. Однак основна мета позову, за словами Венедіктової, "соціальна".
Окреслюю соціальну мету: показати, що брехати має стати економічно невигідним, і зупинити спотворення самої ідеї контролю громадянського суспільства за владою,
– написала вона.
У позовній заяві, фото частини якої оприлюднила Венедіктова, сказано: у статті УП "стверджується про факти, які не відповідають дійсності". Мовиться про те, що:
- Чоловік Ірини Венедіктової Денис Колесник впливає на кадрову політику ДБР
- Руслана Бірюкова призначили на посаду радника глави ДБР саме завдяки чоловіку Венедіктової.
Керівник ЦПК Віталій Шабунін відреагував на пост Ірини Венедіктової з гумором: мовляв, нехай буде позов, якщо він написаний краще, ніж підозра Порошенкові.
В "Українській правді" написали, що станом на 7 березня позовну заяву від Венедиктової не отримували.