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      Венедіктова подала до суду на Центр протидії корупції

      -
      Очільниця ДБР судитиметься з журналістами і ЦПК / Колаж 24 каналу

      Виконувачка обов'язків керівника ДБР Ірина Венедіктова повідомила, що подала до суду на "Українську правду" та Центр протидії корупції. Хоче захистити честь і гідність і вимагає 150 тисяч гривень компенсації моральних збитків.

      Про це Венедіктова розповіла у своєму фейсбуці. Мовиться про статтю, яку для "Української правди" підготував Центр протидії корупції: "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці".

      Зверніть увагу Новою очільницею Офісу генпрокурора може стати Венедіктова, – ЗМІ

      Виконувачка обов'язків директори Державного бюро розслідувань хоче отримати 150 тисяч гривень від кожного відповідача. Однак основна мета позову, за словами Венедіктової, "соціальна".

      Окреслюю соціальну мету: показати, що брехати має стати економічно невигідним, і зупинити спотворення самої ідеї контролю громадянського суспільства за владою,
      – написала вона. 

      У позовній заяві, фото частини якої оприлюднила Венедіктова, сказано: у статті УП "стверджується про факти, які не відповідають дійсності". Мовиться про те, що:

      • Чоловік Ірини Венедіктової Денис Колесник впливає на кадрову політику ДБР
      • Руслана Бірюкова призначили на посаду радника глави ДБР саме завдяки чоловіку Венедіктової.

      Керівник ЦПК Віталій Шабунін відреагував на пост Ірини Венедіктової з гумором: мовляв, нехай буде позов, якщо він написаний краще, ніж підозра Порошенкові.

      В "Українській правді" написали, що станом на 7 березня позовну заяву від Венедиктової не отримували.

      Соліст гурту Rammstein покатався на каруселі в Прип'яті: фото
      7 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Віталій Шабунін - новини Корупція ЗМІ Ірина Венедіктова Державне бюро розслідувань Новини України
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