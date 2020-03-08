Венедіктова подала до суду на Центр протидії корупції

Виконувачка обов'язків керівника ДБР Ірина Венедіктова повідомила, що подала до суду на "Українську правду" та Центр протидії корупції. Хоче захистити честь і гідність і вимагає 150 тисяч гривень компенсації моральних збитків.

Про це Венедіктова розповіла у своєму фейсбуці. Мовиться про статтю, яку для "Української правди" підготував Центр протидії корупції: "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці".

Зверніть увагу Новою очільницею Офісу генпрокурора може стати Венедіктова, – ЗМІ

Виконувачка обов'язків директори Державного бюро розслідувань хоче отримати 150 тисяч гривень від кожного відповідача. Однак основна мета позову, за словами Венедіктової, "соціальна".

Окреслюю соціальну мету: показати, що брехати має стати економічно невигідним, і зупинити спотворення самої ідеї контролю громадянського суспільства за владою,

– написала вона.

У позовній заяві, фото частини якої оприлюднила Венедіктова, сказано: у статті УП "стверджується про факти, які не відповідають дійсності". Мовиться про те, що:

Чоловік Ірини Венедіктової Денис Колесник впливає на кадрову політику ДБР

Руслана Бірюкова призначили на посаду радника глави ДБР саме завдяки чоловіку Венедіктової.

Керівник ЦПК Віталій Шабунін відреагував на пост Ірини Венедіктової з гумором: мовляв, нехай буде позов, якщо він написаний краще, ніж підозра Порошенкові.

В "Українській правді" написали, що станом на 7 березня позовну заяву від Венедиктової не отримували.