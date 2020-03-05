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      Новою очільницею Офісу генпрокурора може стати Венедіктова, – ЗМІ

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      ЗМІ повідомляють, що Венедіктова може очолити Офіс генпрокурора / focus.ua

      На позачерговому засідання Верховної Ради 5 березня планують голосувати за відставку Руслана Рябошапки з посади генпрокурора. Його місце може зайняти Ірина Венедіктова, яка наразі є тимчасовою виконувачкою обов'язків голови ДБР.

      Про можливу ротацію повідомляє УНІАН з посиланням на власні джерела.

      Дізнайтесь більше: Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо

      Місце генпрокурора Руслана Рябошапки, якого 5 березня планують відправити у відставку, може зайняти Ірина Венедіктова.

      До слова, наразі Венедіктова очолює Державне бюро розслідувань.

      Зверніть увагу! Раніше нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас заявив, що на засіданні фракції обговорювали його кандидатуру на посаду генпрокурора.

      Що відомо про Ірину Венедіктову

      • Пройшла у Верховну Раду 9-го скликання за партійним списком "Слуги народу", у якому була під №3. Наприкінці грудня 2019 року її призначили виконувачкою обов'язків голови Державного бюро розслідувань.
      • Венедіктова – доктор юридичних наук. У парламенті очолювала правовий комітет. У 2015 році подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України, але провалила участь в конкурсі.
      • Венедіктова є арбітркою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Має власну наукову школу, що складається із кандидатів юридичних наук, які під керівництвом Венедіктової захистили дисертації. Більше про біографію Ірини Венедіктової читайте тут.

      Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки

      Які претензії нардепи висувають до Рябошапки:

      • за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
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      Теги: Новини України Верховна Рада Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Новини політики
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