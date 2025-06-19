Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що відомо про призначення Шаповалова командувачем Сухопутних військ

На сайті президента України 19 червня з'явився указ, у якому мовилося, що Шаповалова Геннадія Миколайовича, який наразі має звання бригадного генерала, призначили командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Геннадій Шаповалов став командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Геннадія Шаповалова призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ / Скриншот з сайту Офісу Президента

Шаповалова призначили на цю посаду через 16 днів після того, як звільнили звідти Михайла Драпатого.

Раніше у січні 2025 року Геннадій Шаповалов був призначений очільником української команди при Центрі допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання NSATU у Вісбадені. До цього генерал був командувачем військ оперативного командування "Південь".