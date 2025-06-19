Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що відомо про призначення Шаповалова командувачем Сухопутних військ

На сайті президента України 19 червня з'явився указ, у якому мовилося, що Шаповалова Геннадія Миколайовича, який наразі має звання бригадного генерала, призначили командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.



Геннадія Шаповалова призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ / Скриншот з сайту Офісу Президента

Шаповалова призначили на цю посаду через 16 днів після того, як звільнили звідти Михайла Драпатого.

Раніше у січні 2025 року Геннадій Шаповалов був призначений очільником української команди при Центрі допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання NSATU у Вісбадені. До цього генерал був командувачем військ оперативного командування "Південь".