12:10
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах
      Вєсті Кремля
      22:46, 4 березня
      Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:44, 4 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Іонушас про призначення генпрокурором: Фракція обговорювала мою кандидатуру

      - Читать новость на русском
      Іонушас заявив, що фракція про призначення генпрокурором / pravda.com.ua

      Подання президента на призначення Іонушаса генпрокурором ще немає. Однак його кандидатуру обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу".

      Своє можливе призначення на посаду очільника Офісу генпрокурора Іонушас прокоментував у кулуарах Ради, пише "Укрінформ".

      Читайте також: Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо

      Відповідно до Конституції президент вносить подання. Станом на сьогодні воно не внесене. Тому я хотів би лише зазначити, що вказані питання порушувалися на фракції, це не секрет,
      – зазначив нардеп.

      Іонушас повідомив, його кандидатуру висунув один з депутатів фракції "Слуга народу". Однак його прізвища він не назвав. Нардеп додав, що не володіє інформацією, які ще кандидатури обговорюються на пост генпрокурора.

      "Мені здається, що це питання за президентом Володимиром Зеленським. І зараз казати про це дещо зарано, тому що наразі у нас є генеральний прокурор Руслан Рябошапка", – заявив Іонушас.

      У випадку звільнення Рябошапки функції генпрокурора буде виконувати один із його заступників.

      До слова, нардепи зібрали достатню кількість підписів для позачергового засідання Верховної Ради. Тому вже 5 березня ввечері парламентарі можуть висловити недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. 

      Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки

      Які претензії нардепи висувають до Рябошапки:

      • за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

      Що відомо про Сергія Іонушаса? Народний депутат від "Слуги народу". Український юрист та адвокат, заступник голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності. Є власником юридичної фірми "Гелон", яка була заснована у 2002 році. Як адвокат спеціалізується на захисті авторських прав та промислової власності.

      Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Сергій Іонушас
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:59 Денис Шмигаль очолив Кабінет міністрів: що про нього відомо
      Наталя Боднар
      сьогодні , 10:17 Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо
      Наталя Боднар
      сьогодні , 08:50 Довибори у Раду: чому почали зніматись кандидати від "Слуги народу"
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 08:40 Операція "Весняний щит": крах режиму Асада не за горами
      Запретное мнение
      сьогодні , 08:30 Завершення біатлонного сезону: за що боротися Україні і головні інтриги
      Михайло Гема
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук