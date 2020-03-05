Іонушас про призначення генпрокурором: Фракція обговорювала мою кандидатуру

Подання президента на призначення Іонушаса генпрокурором ще немає. Однак його кандидатуру обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу".

Своє можливе призначення на посаду очільника Офісу генпрокурора Іонушас прокоментував у кулуарах Ради, пише "Укрінформ".

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Відповідно до Конституції президент вносить подання. Станом на сьогодні воно не внесене. Тому я хотів би лише зазначити, що вказані питання порушувалися на фракції, це не секрет,

– зазначив нардеп.

Іонушас повідомив, його кандидатуру висунув один з депутатів фракції "Слуга народу". Однак його прізвища він не назвав. Нардеп додав, що не володіє інформацією, які ще кандидатури обговорюються на пост генпрокурора.

"Мені здається, що це питання за президентом Володимиром Зеленським. І зараз казати про це дещо зарано, тому що наразі у нас є генеральний прокурор Руслан Рябошапка", – заявив Іонушас.

У випадку звільнення Рябошапки функції генпрокурора буде виконувати один із його заступників.

До слова, нардепи зібрали достатню кількість підписів для позачергового засідання Верховної Ради. Тому вже 5 березня ввечері парламентарі можуть висловити недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки

28 лютого стало відомо, що президент Зеленський скликає на 4 березня позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному – питання Кабінету Міністрів та звіти правоохоронних органів.

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглядати відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.

3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Які претензії нардепи висувають до Рябошапки:

за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

Що відомо про Сергія Іонушаса? Народний депутат від "Слуги народу". Український юрист та адвокат, заступник голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності. Є власником юридичної фірми "Гелон", яка була заснована у 2002 році. Як адвокат спеціалізується на захисті авторських прав та промислової власності.