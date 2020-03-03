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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА
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      Генпрокурором замість Рябошапки може стати "слуга народу" Іонушас, – ЗМІ

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      Рябошапку може змінити на посаді Іонушас / колаж 24 каналу

      Імовірно, генеральному прокурору Руслану Рябошапці 4 березня парламент висловить недовіру. Президент Зеленський підтримає його звільнення, а вакантне місце, імовірно, займе нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

      У Рябошапки були шанси зберегти за собою посаду генпрокурора. Однак, після того, як він зустрівся із послами G7, президент Зеленський вирішив остаточно провести звільнення пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах та "Слузі народу".

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      Тепер же, найімовірніше, глава держави погодить його звільнення, а Рада оголосить про недовіру. До слова, відповідний проєкт вже зареєстрований. Збір підписів за оголошення недовіри генпрокурору у парламенті ініціював "слуга народу" Максим Бужанський. Відомо, що вдалося зібрати 197 голосів за відставку Рябошапки зі 150 необхідних.

      Хто такий Сергій Іонушас

      Сергій Іонушас, який може стати новим генпрокурором пройшов у Раду 38 номером від "Слуги народу". Він є українським юристом та адвокатом, заступником голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності. Є власником юридичної фірми "Гелон", яка була заснована в 2002 році. Як адвокат спеціалізується на захисті авторських прав та промислової власності.


      Сергій Іонушас / фото LB.ua

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Володимир Зеленський Офіс генпрокурора Верховна Рада Слуга народу Руслан Рябошапка Новини України Новини політики
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