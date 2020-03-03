Генпрокурором вместо Рябошапки может стать "слуга народа" Ионушас, – СМИ

Предположительно, генеральному прокурору Руслану Рябошапке 4 марта парламент выразит недоверие. Президент Зеленский поддержит его увольнение, а вакантное место, вероятно, займет нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

У Рябошапки были шансы сохранить за собой пост генпрокурора. Однако, после того, как он встретился с послами G7, президент Зеленский решил окончательно провести увольнение, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и "Слуге народа".

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Теперь же, вероятнее всего, глава государства согласует его увольнение, а Рада объявит о недоверии. К слову, соответствующий проект уже зарегистрирован. Сбор подписей за объявление недоверия генпрокурору в парламенте инициировал "слуга народа" Максим Бужанский. Известно, что удалось собрать 197 голосов за отставку Рябошапки из 150 необходимых.

Кто такой Сергей Ионушас

Сергей Ионушас, который может стать новым генпрокурором прошел в Раду 38 номером от "Слуги народа". Он является украинским юристом и адвокатом, заместителем председателя парламентского комитета по правоохранительной деятельности. Является владельцем юридической фирмы "Гелон", которая была основана в 2002 году. Как адвокат специализируется на защите авторских прав и промышленной собственности.



Сергей Ионушас/ фото LB.ua