Ионушас о назначении генпрокурором: Фракция обсуждала мою кандидатуру

Представления президента на назначение Ионушаса генпрокурором еще нет. Однако его кандидатуру обсуждали на заседании фракции "Слуга народа".

Свое возможное назначение на должность главы офиса генпрокурора Ионушас прокомментировал в кулуарах Рады, пишет "Укринформ".

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В соответствии с Конституцией президент вносит представление. По состоянию на сегодня оно не приобщено. Поэтому я хотел бы лишь отметить, что указанные вопросы затрагивались на фракции, это не секрет,

– отметил нардеп.

Ионушас сообщил, его кандидатуру выдвинул один из депутатов фракции "Слуга народа". Однако его фамилию он не назвал. Нардеп добавил, что не владеет информацией, какие еще кандидатуры обсуждаются на пост генпрокурора.

"Мне кажется, что это вопрос за президентом Владимиром Зеленским. И сейчас говорить об этом рановато, потому что сейчас у нас есть генеральный прокурор Руслан Рябошапка", – заявил Ионушас.

В случае увольнения Рябошапки функции генпрокурора будет выполнять один из его заместителей.

К слову, нардепы собрали достаточное количество подписей для внеочередного заседания Верховной Рады. Поэтому уже 5 марта вечером парламентарии могут выразить недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Что известно о вероятной отставке генпрокурора Рябошапки

28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.

2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Какие претензии нардепы предъявляют к Рябошапке:

за более чем полгода пребывания на посту Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;

за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до завершения;

ни один обвинительный акт по делам о вероятных преступлениях высокопоставленных должностных лиц в суд не направлен.

Что известно о Сергее Ионушасе? Народный депутат от "Слуги народа". Украинский юрист и адвокат, заместитель главы парламентского комитета по правоохранительной деятельности. Является владельцем юридической фирмы "Гелон", которая была основана в 2002 году. Как адвокат специализируется на защите авторских прав и промышленной собственности.