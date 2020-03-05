Новой руководительницей Офиса геннпрокурора может стать Венедиктова, – СМИ

На внеочередном заседании Верховной Рады 5 марта планируют голосовать за отставку Руслана Рябошапки с должности генпрокурора. Его место может занять Ирина Венедиктова, которая сейчас является временной исполняющей обязанности председателя ГБР.

О возможной ротации сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

Узнайте больше: Рябошапку могут отправить в отставку: что о нем известно

Место генпрокурора Руслана Рябошапки, которого 5 марта планируют отправить в отставку, может занять Ирина Венедиктова.

К слову, сейчас Венедиктова возглавляет Государственное бюро расследований.

Обратите внимание! Ранее нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас заявил, что на заседании фракции обсуждали его кандидатуру на должность генпрокурора.

Что известно про Ирину Венедиктову

Прошла в Верховную Раду 9-го созыва по партийному списку "Слуги народа", в котором была под №3. В конце декабря 2019 года ее назначили исполняющей обязанности председателя Государственного бюро расследований.

Венедиктова – доктор юридических наук. В парламенте возглавляла правовой комитет. В 2015 году подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины, но провалила участие в конкурсе.

Венедиктова является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Имеет собственную научную школу, состоящую из кандидатов юридических наук, которые под руководством Венедиктовой защитили диссертации. Больше о биографии Ирины Венедиктовой читайте здесь.

Что известно о вероятной отставке генпрокурора Рябошапки

28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.

2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Нардепы собрали достаточное количество подписей для внеочередного заседания Верховной Рады. Поэтому уже 5 марта вечером парламентарии могут выразить недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.



Какие претензии нардепы предъявляют к Рябошапки: