Венедиктова подала в суд на Центр противодействия коррупции
Исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что подала в суд на "Украинскую правду" и Центр противодействия коррупции. Хочет защитить честь и достоинство и требует 150 тысяч гривен компенсации морального ущерба.
Об этом Венедиктова рассказала в своем фейсбуке. Речь о статье, которую для "Украинской правды" подготовил Центр противодействия коррупции: "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".
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Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований хочет получить 150 тысяч гривен от каждого ответчика. Однако основная цель иска, по словам Венедиктова, "социальная".
Очерчиваю социальную цель: показать, что ложь должна стать экономически невыгодной, и остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью,
– написала она.
В исковом заявлении, фото части которого обнародовала Венедиктова, сказано: в статье УП "утверждается о фактах, которые не соответствуют действительности". Говорится о том, что:
- Муж Ирины Венедиктов Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР
- Руслана Бирюкова назначили на должность советника главы ГБР именно благодаря мужу Венедиктовой.
Руководитель ЦПК Виталий Шабунин отреагировал на пост Ирины Венедиктов с юмором: мол, пусть будет иск, если он написан лучше, чем подозрение Порошенко.
В "Украинской правде" написали, что по состоянию на 7 марта исковое заявление от Венедиктовой не получали.