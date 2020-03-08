Венедиктова подала в суд на Центр противодействия коррупции

Исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что подала в суд на "Украинскую правду" и Центр противодействия коррупции. Хочет защитить честь и достоинство и требует 150 тысяч гривен компенсации морального ущерба.

Об этом Венедиктова рассказала в своем фейсбуке. Речь о статье, которую для "Украинской правды" подготовил Центр противодействия коррупции: " Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке" .

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Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований хочет получить 150 тысяч гривен от каждого ответчика. Однако основная цель иска, по словам Венедиктова, "социальная".

Очерчиваю социальную цель: показать, что ложь должна стать экономически невыгодной, и остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью,

– написала она.

В исковом заявлении, фото части которого обнародовала Венедиктова, сказано: в статье УП "утверждается о фактах, которые не соответствуют действительности". Говорится о том, что:

Муж Ирины Венедиктов Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР

Руслана Бирюкова назначили на должность советника главы ГБР именно благодаря мужу Венедиктовой.

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин отреагировал на пост Ирины Венедиктов с юмором: мол, пусть будет иск, если он написан лучше, чем подозрение Порошенко.