07:10
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Венедиктова подала в суд на Центр противодействия коррупции

      - Читати новину українською

      Исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что подала в суд на "Украинскую правду" и Центр противодействия коррупции. Хочет защитить честь и достоинство и требует 150 тысяч гривен компенсации морального ущерба.

      Об этом Венедиктова рассказала в своем фейсбуке. Речь о статье, которую для "Украинской правды" подготовил Центр противодействия коррупции: "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

      Обратите внимание Новой главой Офиса генпрокурора может стать Венедиктова, – СМИ

      Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований хочет получить 150 тысяч гривен от каждого ответчика. Однако основная цель иска, по словам Венедиктова, "социальная".

      Очерчиваю социальную цель: показать, что ложь должна стать экономически невыгодной, и остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью,
      – написала она. 

      В исковом заявлении, фото части которого обнародовала Венедиктова, сказано: в статье УП "утверждается о фактах, которые не соответствуют действительности". Говорится о том, что:

      • Муж Ирины Венедиктов Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР
      • Руслана Бирюкова назначили на должность советника главы ГБР именно благодаря мужу Венедиктовой.

      Руководитель ЦПК Виталий Шабунин отреагировал на пост Ирины Венедиктов с юмором: мол, пусть будет иск, если он написан лучше, чем подозрение Порошенко.

      В "Украинской правде" написали, что по состоянию на 7 марта исковое заявление от Венедиктовой не получали.

      Прогноз погоды на 8 марта: на Востоке и Юге Украины будет настоящая весна
      сегодня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Виталий Шабунин - новости Коррупция СМИ Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:40 Зарплата украинцев с 1995 года выросла в 144 раза: инфографика
      Анна Запотоцька
      7 марта , 22:25 Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17
      Ірина Вихрущ
      7 марта , 22:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 марта , 21:30 Зеленский лишился Гончарука и Рябошапки Какие изменения произошли в Правительстве
      Анна Калюжна
      7 марта , 20:00 В Сумах мужчина защитил женщину от изнасилования, но сам попал в суд
      Ірина Шиба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук