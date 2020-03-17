Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора

Верховна Рада підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором. Вона займе керівну посаду в Офісі генпрокурора, яка залишалася вакантною після відставки Руслана Рябошапки 5 березня.

За призначення Венедіктовою генеральним прокурором під час позачергового засідання Ради 17 березня проголосували 269 депутатів. Проти цього рішення проголосували депутати фракцій "Європейської солідарності" і "Голосу".

Дізнайтеся Що відомо про Ірину Венедіктову



Голосування за Ірину Венедіктову / Скріншот з відео

Я зроблю все для того, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Обіцяю не продавати справи і не зливати їх. Ми відновимо правосуддя,

– наголосила Венедіктова.

Під час засідання Веніктова озвучила свої перші кроки на посаді:

Провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі.

Ухвалити важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього не лягла.

Знизити рівень злочинності.

зробити діяльність прокурорів ефективнішою.

Що відомо про Ірину Венедіктову? Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.

Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

з посади керівника Офісу генпрокурора. На вечір 5 березня було позачергове засідання, де нардепи висловили Рябошапці недовіру.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи.

Заява Бужанського набрала необхідну кількість підписів і її зареєстрували на розгляд у Верховній Раді.

Які претензії були до Рябошапки

У пояснювальній записці депутати зазначили такі причини: