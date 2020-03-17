Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора
Верховна Рада підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором. Вона займе керівну посаду в Офісі генпрокурора, яка залишалася вакантною після відставки Руслана Рябошапки 5 березня.
За призначення Венедіктовою генеральним прокурором під час позачергового засідання Ради 17 березня проголосували 269 депутатів. Проти цього рішення проголосували депутати фракцій "Європейської солідарності" і "Голосу".
Дізнайтеся Що відомо про Ірину Венедіктову
Голосування за Ірину Венедіктову / Скріншот з відео
Я зроблю все для того, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Обіцяю не продавати справи і не зливати їх. Ми відновимо правосуддя,
– наголосила Венедіктова.
Під час засідання Веніктова озвучила свої перші кроки на посаді:
- Провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі.
- Ухвалити важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього не лягла.
- Знизити рівень злочинності.
- зробити діяльність прокурорів ефективнішою.
Що відомо про Ірину Венедіктову? Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.
Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки
- 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
- На вечір 5 березня було позачергове засідання, де нардепи висловили Рябошапці недовіру.
- Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
- Для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи.
- Заява Бужанського набрала необхідну кількість підписів і її зареєстрували на розгляд у Верховній Раді.
Які претензії були до Рябошапки
У пояснювальній записці депутати зазначили такі причини:
- Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
- Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
- Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.