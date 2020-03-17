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      Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора

      - Читать новость на русском
      Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора / ukrinform.ua

      Верховна Рада підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором. Вона займе керівну посаду в Офісі генпрокурора, яка залишалася вакантною після відставки Руслана Рябошапки 5 березня.

      За призначення Венедіктовою генеральним прокурором під час позачергового засідання Ради 17 березня проголосували 269 депутатів. Проти цього рішення проголосували депутати фракцій "Європейської солідарності" і "Голосу".

      Дізнайтеся Що відомо про Ірину Венедіктову


      Голосування за Ірину Венедіктову / Скріншот з відео

      Я зроблю все для того, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Обіцяю не продавати справи і не зливати їх. Ми відновимо правосуддя,
      – наголосила Венедіктова.

      Під час засідання Веніктова озвучила свої перші кроки на посаді:

      • Провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі.
      • Ухвалити важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього не лягла.
      • Знизити рівень злочинності.
      • зробити діяльність прокурорів ефективнішою.

      Що відомо про Ірину Венедіктову? Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.

      Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

      • 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
      • На вечір 5 березня було позачергове засідання, де нардепи висловили Рябошапці недовіру.
      • Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
      • Для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи.
      • Заява Бужанського набрала необхідну кількість підписів і її зареєстрували на розгляд у Верховній Раді.

      Які претензії були до Рябошапки

      У пояснювальній записці депутати зазначили такі причини:

      • Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
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      Автор: Емал Набі, Вероніка Климська
      Теги: Державне бюро розслідувань Офіс генпрокурора Новини України Новини політики Ірина Венедіктова Руслан Рябошапка
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