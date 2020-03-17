Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора

Верховная Рада поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктов новым генеральным прокурором. Она займет руководящую должность в Офисе генпрокурора, которая оставалась вакантной после отставки Руслана Рябошапки 5 марта.

За назначение Венедиктовой генеральным прокурором во время внеочередного заседания Рады 17 марта проголосовали 269 депутатов. Против этого решения проголосовали депутаты фракций "Европейской солидарности" и "Голоса".

Узнайте Что известно об Ирине Венедиктовой



Голосование за Ирину Венедиктову / Скриншот из видео

Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Обещаю не продавать дела и не сливать их. Мы восстановим правосудие,

– отметила Венедиктова.

Во время заседания Венедиктова озвучила свои первые шаги на посту:

Провести аудит и дел, и кадрового состояния в прокуратуре.

Принять важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась, а с другой – чтобы прокуратура после этого не легла.

Снизить уровень преступности.

Сделать деятельность прокуроров более эффективной.

Что известно об Ирине Венедиктовой? Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.

Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

На вечер 5 марта было внеочередное заседание, где нардепы выразили генпрокурору недоверие.

Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи.

Заявление Бужанского набрала необходимое количество подписей и ее зарегистрировали для решения Верховной Рады.

Какие претензии были к Рябошапке

В пояснительной записке депутаты отметили следующие причины: