Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора
Верховная Рада поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктов новым генеральным прокурором. Она займет руководящую должность в Офисе генпрокурора, которая оставалась вакантной после отставки Руслана Рябошапки 5 марта.
За назначение Венедиктовой генеральным прокурором во время внеочередного заседания Рады 17 марта проголосовали 269 депутатов. Против этого решения проголосовали депутаты фракций "Европейской солидарности" и "Голоса".
Узнайте Что известно об Ирине Венедиктовой
Голосование за Ирину Венедиктову / Скриншот из видео
Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Обещаю не продавать дела и не сливать их. Мы восстановим правосудие,
– отметила Венедиктова.
Во время заседания Венедиктова озвучила свои первые шаги на посту:
- Провести аудит и дел, и кадрового состояния в прокуратуре.
- Принять важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась, а с другой – чтобы прокуратура после этого не легла.
- Снизить уровень преступности.
- Сделать деятельность прокуроров более эффективной.
Что известно об Ирине Венедиктовой? Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.
Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки
- 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
- На вечер 5 марта было внеочередное заседание, где нардепы выразили генпрокурору недоверие.
- Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
- Для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи.
- Заявление Бужанского набрала необходимое количество подписей и ее зарегистрировали для решения Верховной Рады.
Какие претензии были к Рябошапке
В пояснительной записке депутаты отметили следующие причины:
- Что за более полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
- Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
- Что ни один обвинительный акт по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлен.