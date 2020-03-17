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      Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора

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      Верховная Рада поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктов новым генеральным прокурором. Она займет руководящую должность в Офисе генпрокурора, которая оставалась вакантной после отставки Руслана Рябошапки 5 марта.

      За назначение Венедиктовой генеральным прокурором во время внеочередного заседания Рады 17 марта проголосовали 269 депутатов. Против этого решения проголосовали депутаты фракций "Европейской солидарности" и "Голоса".

      Узнайте Что известно об Ирине Венедиктовой


      Голосование за Ирину Венедиктову / Скриншот из видео

      Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Обещаю не продавать дела и не сливать их. Мы восстановим правосудие,
      – отметила Венедиктова.

      Во время заседания Венедиктова озвучила свои первые шаги на посту:

      • Провести аудит и дел, и кадрового состояния в прокуратуре.
      • Принять важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась, а с другой – чтобы прокуратура после этого не легла.
      • Снизить уровень преступности.
      • Сделать деятельность прокуроров более эффективной.

      Что известно об Ирине Венедиктовой? Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.

      Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

      • 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
      • На вечер 5 марта было внеочередное заседание, где нардепы выразили генпрокурору недоверие.
      • Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
      • Для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи.
      • Заявление Бужанского набрала необходимое количество подписей и ее зарегистрировали для решения Верховной Рады.

      Какие претензии были к Рябошапке

      В пояснительной записке депутаты отметили следующие причины:

      • Что за более полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
      • Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
      • Что ни один обвинительный акт по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлен.
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      Автор: Эмал Наби, Вероника Климская
      Теги: Офис генпрокурора Новости Украины Новости политики Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований Руслан Рябошапка
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