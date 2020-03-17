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      Венедіктова вважає, що в Україні немає політичних переслідувань

      - Читать новость на русском
      Венедіктова заперечила, що працює під тиском Зеленського / Політека

      Ірина Венедіктова, яка претендує на посаду глави Офісу генпрокура, на позачерговому засіданні Верховної Ради заявила, що в Україні немає політичних переслідувань. Також вона запевнила, що ніхто на неї не тиснутиме на цій посаді.

      Вона зазначила, що Президент України Володимир Зеленський не тисне на неї щодо розслідування тих чи інших питань.

      Радимо ознайомитися Венедіктова назвала свої перші кроки на посаді генпрокурора

      Венедіктова також пообіцяла, що злодії сидітимуть у в'язницях, не уточнивши кого саме має на увазі. 

      Не треба згущати краски! Злодій буде сидіти в тюрмі,
      – пообіцяла Венедіктова.

      На питання депутата Миколи Княжицького щодо кримінальної справу проти нардепки Софії Федини, вона запевнила, що стоятиме на принципах верховенства права.

      Відзначимо, що 10 березня народній депутатці від "Європейської солідарності" Софії Федині обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Федині повідомили про підозру за фактом погрози вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю.

      Що відомо про скандал із Фединою і Звіробій? 26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ. Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.

      Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.

      Позачергове засідання Ради щодо кадрових питань: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора Новини України Європейська солідарність Софія Федина
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