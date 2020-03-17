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      Венедиктова считает, что в Украине нет политических преследований

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      Генпрокурор Ирина Венедиктова на внеочередном заседании Верховной Рады заявила, что в Украине нет политических преследований. Также она заверила, что никто на нее не будет давить

      Она отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский не давит на нее по расследованию тех или иных вопросов.

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      Венедиктова также пообещала, что воры будут сидеть в тюрьмах, не уточнив кого именно имеет в виду.

      Не надо сгущать краски! Вор будет сидеть в тюрьме,
      – пообещала Венедиктова.

      На вопрос депутата Николая Княжицкого касательно уголовного дела против нардепа София Федина и волонтера Маруси Зверобой, она заверила, что будет стоять на принципах верховенства права.

      Отметим, что 10 марта народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Федине сообщили о подозрении по факту угрозы убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью.

      Что известно о скандале с Фединой и Зверобой?
      26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник эмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск. В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.

      Женщин возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний они применили ненормативную лексику, а также говорили об опасности пребывания президента на передовой.

       

      Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам: онлайн-трансляция
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Ирина Венедиктова Офис генпрокурора Европейская солидарность София Федина
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