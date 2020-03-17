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      Венедіктова назвала свої перші кроки на посаді генпрокурора

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      Ірина Венедіктова назвала свої перші кроки на посаді генпрокурора / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Венедіктової

      В. о. директора ДБР Ірина Венедіктова, яку парламенту пропонують призначити генпрокурором, озвучила свої першочергові плани на посаді. Перш за все, вона планує провести аудит справ і кадрового стану в прокуратурі.

      Перші кроки Венедіктової на посаді генпрокурора:

      Біографія Ірина Венедіктова може стати генпрокурором: що про неї відомо

      • Провести аудит справ і кадрового стану в прокуратурі.
      • Прийняти важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього "не лягла".
      • Щодо кримінальних проваджень, то Венедіктова сказала, що координаційна робота правоохоронних органів протягом останніх пів року не відбувалася. Важливо зробити так, щоб відбувалась координація, щоб злочинність знизилась суттєво і прокуратура стала ефективною.

      Про справи нардепа Порошенка та активіста Стерненка

      Відповідаючи на питання народних депутатів, щодо подальшої долі справ щодо нардепа Петра Порошенка та активіста Сергія Стерненка, Венедіктова сказала: "Усе, що може бути швидко і законно завершено, все буде швидко і законно завершено".

      Час в країні такий, що немає можливості довго розбиратися. Будуть прийняті максимально швидко законні рішення. Як слідчі, так і прокурори є незалежними суб’єктами, і вони будуть рухатись у цій справі абсолютно незалежно і професійно,
      – додала ймовірна очільниця Офісу генпрокурора.

      Обіцянки Венедіктової

      Венедіктова також дала кілька обіцянок.

      "Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх, не повертати прокурорських перевертнів. Обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію. Я обіцяю стояти на засадах верховенства права. Я обіцяю будувати прокуратуру за міжнародними стандартами", – сказала ймовірна майбутня генпрокурор.

      справи проти Порошенка що відомо 13 проваджень

      Що відомо про справи, в яких фігурує Порошенко / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про справу Стерненка? У 2018 році за свою громадянську позицію Сергій Стерненко ледь не поплатився життям – за рік на нього скоїли 3 напади. Одеського активіста били, рубали, в нього стріляли. Під час останнього нападу на Стерненка в Одесі у травні 2018 року, аби врятувати своє життя, він вбив людину. Справу почала розслідувати одеська поліція, але звідти її забрали у головне управління в Києві. Згодом тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у слідства є інформація про імовірну причетність самих працівників поліції до організації нападів на активіста. Якщо правоохоронці справді якимось чином були залучені до замаху на Стерненка, то той може отримати більше проблем, аніж допомоги від поліції. Відтоді справу "футболять" із відомства.

      Позачергове засідання Ради щодо кадрових питань: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Офіс генпрокурора Новини України Новини політики Ірина Венедіктова Сергій Стерненко Петро Порошенко Розслідування
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