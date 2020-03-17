Венедиктова назвала свои первые шаги на посту генпрокурора
И. о. директора ГБР Ирина Венедиктова, которую парламенту предлагают назначить генпрокурором, озвучила свои первоочередные планы на посту. Прежде всего, она планирует провести аудит дел и кадрового состояния в прокуратуре.
Перші кроки Венедіктової на посаді генпрокурора:
- Провести аудит справ і кадрового стану в прокуратурі.
- Прийняти важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього "не лягла".
- Щодо кримінальних проваджень, то Венедіктова сказала, що координаційна робота правоохоронних органів протягом останніх пів року не відбувалася. Важливо зробити так, щоб відбувалась координація. Щоб злочинність знизилась суттєво і прокуратура стала ефективною.
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