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      Венедиктова назвала свои первые шаги на посту генпрокурора

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      И. о. директора ГБР Ирина Венедиктова, которую парламенту предлагают назначить генпрокурором, озвучила свои первоочередные планы на посту. Прежде всего, она планирует провести аудит дел и кадрового состояния в прокуратуре.

      Перші кроки Венедіктової на посаді генпрокурора:

      • Провести аудит справ і кадрового стану в прокуратурі.
      • Прийняти важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого – щоб прокуратура після цього "не лягла".
      • Щодо кримінальних проваджень, то Венедіктова сказала, що координаційна робота правоохоронних органів протягом останніх пів року не відбувалася. Важливо зробити так, щоб відбувалась координація. Щоб злочинність знизилась суттєво і прокуратура стала ефективною.

      Новина доповнюється...

      Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам: онлайн-трансляция
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
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