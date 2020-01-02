Александр Буряк стал новым руководителем отдела ГБР по расследованию дел Майдана

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он был заместителем директора ГБР.

Буряк отвечал за работу оперативных подразделений ГБР и их укомплектование. Имеет опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях. Кроме того, учился в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека, сообщили на сайте ГБР.

Читайте также: В ГБР Венедиктовой раскритиковали работу ГБР Трубы

По словам Буряка, завершение расследования дел Майдана – одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований.

Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне,

– отметил он.

Буряк также добавил, что сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры в отделы ГБР, как это предусмотрено новым законодательством.

Что известно об Александре Буряке

Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове, специальность – "Правоведение".

В правоохранительных органах работает с 1998 года.

Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Киева, старшего следователя по особо важным делам ГПУ.

С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

О деле "пленок Вовка"

Ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.

К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

"Пленки Вовка возникли именно из дела Майдана по Аблову. А дело Аблова продолжает расследоваться. То есть у Буряка прямой конфликт интересов", – написала она.

О его декларации