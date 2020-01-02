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      Александр Буряк стал новым руководителем отдела ГБР по расследованию дел Майдана

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      Буряк стал руководителем отдела ГБР по расследованию дел Майдана / dbr.gov.ua

      Руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он был заместителем директора ГБР.

      Буряк отвечал за работу оперативных подразделений ГБР и их укомплектование. Имеет опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях. Кроме того, учился в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека, сообщили на сайте ГБР.

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      По словам Буряка, завершение расследования дел Майдана – одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований.

      Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне,
      – отметил он.

      Буряк также добавил, что сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры в отделы ГБР, как это предусмотрено новым законодательством.

      Что известно об Александре Буряке

      • Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в  Харькове, специальность – "Правоведение".
      • В правоохранительных органах работает с 1998 года.
      • Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Киева, старшего следователя по особо важным делам ГПУ.
      • С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

      О деле "пленок Вовка"

      Ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.

      К слову, Евгений Аблов был судьей Майдана. О возможном конфликте интересов заявила в фейсбуке адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

      "Пленки Вовка возникли именно из дела Майдана по Аблову. А дело Аблова продолжает расследоваться. То есть у Буряка прямой конфликт интересов", – написала она.

      О его декларации

      • Согласно информации в декларации владеет 3 земельными участками в Киевской области: площадью 1165, 1000 и 1655 квадратных метров. А его жена, Наталья Буряк, является собственницей 1 квадратного метра в общежитии и квартиры площадью 81,2 квадратных метра в Киеве.
      • Александру Буряку принадлежит часы марки Zenith, а его жене – Ulysse Nardin.
      • Мужчина задекларировал автомобиль Mercedes-Benz 2010 года выпуска, жена – Toyota Camry 2017 года.
      • За год Александр Буряк заработал 929 тысяч 938 гривен по основному месту работы, его жена – 517 тысяч 984 гривен.
      • На счетах в банках семья имеет 69 тысяч 500 долларов, 7 тысяч евро, 167 тысяч 63 гривны.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Революция достоинства Небесная Сотня Государственное бюро расследований
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