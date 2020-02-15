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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Покинутий Богдан, посіпаки Януковича і перші обіцянки Єрмака – підсумки програми "Голобородько"

      Голобородько 1 Читать новость на русском

      Нового голову ОП Андрія Єрмака можна сміливо назвати людиною тижня. У тій чи іншій мірі, усі найважливіші події і новини стосувалися саме його. Спочатку усі обговорювали, що ж могло трапитися, що він замінив Андрія Богдана. Потім усі намагалися зрозуміти, що нового він принесе на Банкову. Кульмінацією тижня став новий скандал з його участю.

      Богдан на вихід

      Не можна сказати, що новина не очікувана, але тільки на моїй пам'яті це вже третій раз Богдана звільняють. А тому перша емоція, яку вона викликала звучала так: "Невже знову?" Однак цього разу вс ебуло по-справжньому.

      У причинах звільнення Богдана та чому саме Єрмак став його наступником – читайте тут.

      Відео: в чому причини відставки Богдана

      Чого очікувати від Єрмака

      Вже наступного дня після призначення Андрій Єрмак дав прес-конференцію, на якій детально розповів, що планує робити на посаді і яких змін чекати. Його промову я детально розбирав, ледь не по словах. І пояснював, що означають ті чи інші обіцянки і заяви.

      Чого чекати від Єрмака і що наобіцяв новий голова ОП – читайте тут.

      Відео: про що були перші заяви Єрмака 

      Скандал з розслідуваннями "Схем"

      Журналісти видання "Радіо Свобода" – програми "Схеми" – стверджують, що знайшли скелети у шафі новоспеченого голови офісу Андрія Єрмака. І з огляду на те, що скелет тримає в одній руці балалайку, а в іншій матрьошку, – питання серйозне.

      До теми: ОП судитиметься зі "Схемами": у кого більше шансів на перемогу

      Так, варто зізнатися, що ніяких прямих доказів зустрічі українських і російських посадовців в Омані журналісти не надали. Посилалися лише на свої джерела, які не можуть розголошувати. Тож тільки глядач може вирішити для себе чи вірити в те, що президент України нібито зустрічався з правою рукою Путіна – Секретарем Радбезу Росії Патрушевим.

      Що відомо про розслідування "Схем" Журналісти "Схем" у розслідуванні розповіли, що 8 січня в Омані Володимир Зеленський міг зустрітися з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим. Мовляв, останнього міг туди привезти літак, який прилетів до Оману з Москви. І нібито цим самим літаком Зеленський прилетів з Оману в Україну через збитий в Ірані український боїнг. При чому, повернувся – майже на добу пізніше ніж міг. 

      Водночас, розслідувачі показали, як напередодні в Росії перебувають мер Харкова Геннадій Кернес разом із братом екс-депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Помічником останнього на громадських засадах протягом трьох скликань був новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Усі фігуранти розслідування заперечують, що зустрічались з Патрушевим в Омані.

      Офіс Президента стверджує, що це наклеп. Крім того, у офіційній заявіОП сказано, що вони вимагають спростування опублікованої інформації і будуть позиватися до суду. Ситуація цікава, бо у "Радіо Свобода" – репутація незалежного і неупередженого видання. Що ж, будемо спостерігати і далі за перебігом цього двобою заяв і звинувачень.

      Посіпаки Януковича в ділі

      Але це ще не усі важливі події цього тижня. Напередодні 6-ї річниці масових розстрілів на Майдані, одіозне видання "Страна.ua" опублікувало статтю безіменного автора, який своєю риторикою намагається змістити акценти і дегероїзувати учасників Революції Гідності.

      стаття страна юа про революцію гідності
      Скандальна стаття

      Зміст цього маніпулятивного матеріялу я переказувати не буду. Проте пропоную розібратися в тому, чому ж колишні посіпаки Януковича так сильно намагаються змусити суспільство переглянути оцінку подій 6-річної давнини.

      Як посіпаки Януковича хочуть повернути владу – читайтет тут.

      Відео: навіщо люди Януковича поширюють маніпуляції

       

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Відеоблоги Україна – Росія Новини України Віктор Янукович Володимир Зеленський Офіс Президента Андрій Єрмак Андрій Богдан Голобородько Новини політики
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