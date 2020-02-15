ОП судитиметься зі "Схемами": у кого більше шансів на перемогу

Представники ОП відреагували на розслідування "Схем" та заявили, що Володимир Зеленський не зустрічався з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим в Омані. В ОП зазначили, що судитимуться з журналістами через так звану маніпуляцію. Останні вже заявили, що не стверджували про зустріч Зеленського, а лише припускали. Це означає, що, якщо ОП захоче й далі судитися, то може програти.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила членкиня Ради з питань свободи слова Тетяна Попова.

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За її словами, ОП має менші шанси на перемогу після того, як журналісти самі сказали, що вони не стверджували про зустріч Зеленського з Патрушевим, а лише припускали, що вона могла бути і вимогали пояснень від владної верхівки.

"В мене є два близьких юриста: Найєм і Бурмагін. Масі вважає, що програє ОП, якщо вони і далі будуть судитися. Адже журналісти вже сказали, що вони не стерджували, що Зеленський зустрічався з Патрушевим. Бурмагін вважає, що ОП теоретично може і виграти", – розповіла Попова.

Керівника ОП Єрмак заявив про те, що розслідування – маніпуляція, і може викликати хибні судження у суспільства. Однак, на думку Попової, за це буде складно "засудити".

Я не впевнена, що в нас в законодавсті є поняття маніпуляції. Не думаю, що з цієї точки зору можна зробити... Журналісти визнали, що в них немає доказів, і що вони не робили ствердження. Мені особисто здається, що цього було б достатньо. Я не знаю, як себе поведе ОП,

– підкреслила Попова.

Вона додала, що будь-які судові справи зі журналістами призводять до погіршення репутації тих, хто подає проти них позов.

"Чесно кажучи, я взагалі проти будь-яких судів з журналістами, тому що це завжди все-таки працює проти людини, яка подає цей позов", ​– пояснила членкиня Ради з питань свободи слова.

Також вона припускає, що загалом історія зі Зеленським в Омані може бути наслідком роботи росіян – такою собі спецоперацією Кремля. Таку ж думку поділяє і політолог Олег Саакян, який розповів про це в ефірі 24 каналу.

Що відомо про розслідування програми "Схеми"

Журналісти "Схем" у розслідуванні розповіли, що 8 січня в Омані Володимир Зеленський міг зустрітися з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим. Мовляв, останнього міг туди привезти літак, який прилетів до Оману з Москви. І нібито цим самим літаком Зеленський прилетів з Оману в Україну через збитий в Ірані український боїнг. При чому, повернувся – майже на добу пізніше ніж міг.



Микола Патрушев

Водночас, розслідувачі показали, як напередодні в Росії перебувають мер Харкова Геннадій Кернес разом із братом екс-депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Помічником останнього на громадських засадах протягом трьох скликань був новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Усі фігуранти розслідування заперечують, що зустрічались з Патрушевим в Омані.