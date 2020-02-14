Спецоперація Кремля: Саакян припустив, що Зеленського могли підставити в Омані

Про інформацію щодо зустрічі Володимира Зеленського та Миколи Патрушева в Омані та скандальний план "завершення війни в Україні" – в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

Скандал навколо Зеленського та Патрушева в Омані

Маловірогідно, що ця зустріч дійсно відбулася. Адже занадто багато припущень. Раніше казали про Суркова, потім Козака, а тепер про Патрушева.

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Хоча є об'єктивні обставини, через які могла відбутися затримка у часі, літак з Москви тощо. Але це припущення має місце через те, що Банкова, по-перше, провалила комунікацію, а, по-друге, досі не пояснила, що це була за поїздка до Оману. Вони самі напустили дим та забрехалися у різних версіях і цим дали поле для маніпуляцій. І тепер не лише Зеленський став об'єктом для удару, а фактично уся країна є заручниками того, що Банкова не назвала реальних причин візиту.



Політолог Олег Саакян

Неофіційні версії візиту Володимира Зеленського до Оману:

Відпустка президента. Через те, що Офіс Президента не анонсував відпустку Зеленського, на швидку руку вигадали офіційну зустріч, на яку він нібито поїхав.

Зеленському могли пообіцяти певну зустріч в Омані.

На мою думку, Зеленський не наступав би на такі граблі у перший же рік. Тим паче після Мальдів Порошенка. Дійсно могли домовлятися щодо зустрічі, бо дуже швидко з'явилися фото з готелю, де зупинився Зеленський. Хоча зробити це не так легко.

Що відомо про скандал з Порошенком і Мальдівами?У 2018 році журналісти програми "Схеми" поширили інформацію, що Порошенко провів на Мальдівах новорічні канікули, але це не афішував. Коли справа набула резонансу, інформацію про поїздку підтвердила пресслужба ексгаранта. За її словами, оплачував Порошенко поїздку з власної кишені, а нічого не говорив про це з міркувань безпеки.



Журналісти з'ясували, що поїздка на Мальдіви коштувала Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів. Загалом усі додаткові послуги становили 37 тисяч 550 доларів.

А чи не була це спецоперація росіян? А чи не було якихось комунікацій, які могли бути записані й тепер лежать у російських спецслужбах у вигляді компромату. Ми можемо висувати низку версій і жодна з них не буде позитивною для українського суспільства. Бо з самого початку треба було чесно сказати, чи це відпустка, чи дійсно зустріч.

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